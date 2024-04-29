Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Beli Rumah Pakai Cicilan KPR

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:45 WIB
6 Artis Beli Rumah Pakai Cicilan KPR
Artis yang beli rumah pakai cicilan KPR (Foto: Instagram/meisya__siregar)
A
A
A

JAKARTA - Para artis memilih untuk melakukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal itu dilakukan agar mereka bisa memiliki hunian idaman.

Meski banyak yang mengira bahwa artis memiliki penghasilan besar, sehingga mampu untuk membeli rumah secara cash. Nyatanya, ada saja yang justru memilih untuk membelinya secara kredit.

Berikut, artis yang beli rumah pakai cicilan KPR:

1. Jessica Mila

Jessica Mila

Artis muda Jessica Mila membagun rumah pada 2015. Menariknya, bintang film Perfect Strangers ini memilih untuk memanfaatkan fasilitas KPR.

Sebelum membeli rumah secara KPR, Jessica Mila dan sang ibu tinggal di sebuah rumah kontrakan. Lantaran ingin memiliki rumah pribadi, ia pun memanfaatkan sistem cicilan.

2. Andhara Early

Andhara Early

Andhara Early dan suami berhasil melunasi cicilan KPR pada 2023. Padahal, sisa cicilannya untuk pembelian rumah masih tersisa 12 tahun lagi.

Meski begitu, Andhara pun mengaku rela menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk melunasi rumah idamannya tersebut.

3. Iis Dahlia

Iis Dahlia

Pedangdut Iis Dahlia membeli rumah mewah di kawasan elit dengan cara mencicil. Bahkan cicilan rumahnya sendiri harus dibayar sebesar Ro250 juta per bulan.

Soal berapa lama ia mencicil, ibu dua anak ini sempat mengaku hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk melunasinya. Kini, rumah mewahnya tersebut sudah lunas.

Halaman:
1 2
