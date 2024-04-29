6 Artis Beli Rumah Pakai Cicilan KPR

JAKARTA - Para artis memilih untuk melakukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal itu dilakukan agar mereka bisa memiliki hunian idaman.

Meski banyak yang mengira bahwa artis memiliki penghasilan besar, sehingga mampu untuk membeli rumah secara cash. Nyatanya, ada saja yang justru memilih untuk membelinya secara kredit.

BACA JUGA: 10 Artis Indonesia Berbeda Agama dengan Saudara Kandung

Berikut, artis yang beli rumah pakai cicilan KPR:

1. Jessica Mila





Artis muda Jessica Mila membagun rumah pada 2015. Menariknya, bintang film Perfect Strangers ini memilih untuk memanfaatkan fasilitas KPR.

Sebelum membeli rumah secara KPR, Jessica Mila dan sang ibu tinggal di sebuah rumah kontrakan. Lantaran ingin memiliki rumah pribadi, ia pun memanfaatkan sistem cicilan.

2. Andhara Early





Andhara Early dan suami berhasil melunasi cicilan KPR pada 2023. Padahal, sisa cicilannya untuk pembelian rumah masih tersisa 12 tahun lagi.

Meski begitu, Andhara pun mengaku rela menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk melunasi rumah idamannya tersebut.

BACA JUGA: 5 Artis India Putuskan Jadi Mualaf dan Ikut Puasa Ramadan

3. Iis Dahlia





Pedangdut Iis Dahlia membeli rumah mewah di kawasan elit dengan cara mencicil. Bahkan cicilan rumahnya sendiri harus dibayar sebesar Ro250 juta per bulan.

Soal berapa lama ia mencicil, ibu dua anak ini sempat mengaku hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk melunasinya. Kini, rumah mewahnya tersebut sudah lunas.