Gaga Muhammad, Mantan Pacar Laura Anna Diduga Telah Bebas dari Penjara

Gaga Muhammad, mantan pacar Laura Anna diduga bebas lebih awal dari penjara. (Foto: Instagram/@gagamuhammad)

JAKARTA - Selebgram Gaga Muhammad yang sekaligus mantan kekasih mendiang Laura Anna diduga sudah bebas dari penjara. Kabar itu diungkap akun @poetslore di platform X, pada 29 April 2024.

“Enggak rela banget! Demi Tuhan, dia (Gaga Muhammad) sudah bebas. Belum ada 4,5 tahun kan? Bahkan ini baru 2 tahun,” ujar akun X tersebut dalam unggahannya yang kini telah dihapus tersebut.

Dalam cuitannya, akun @poetslore memperlihatkan percakapan Grup WhatsApp yang mengunggah foto Gaga Muhammad. Dalam foto tersebut, dia berpose dengan polisi dan ibunya tanpa mengenakan baju tahanan.

Tak hanya sekadar foto, akun tersebut juga mengunggah isi percakapan chat WhatsApp lainnya yang membahas soal kebebasan sang selebgram. Ternyata, Gaga bebas lebih cepat karena mengikuti sebuah program.

Dugaan Gaga Muhammad bebas dari penjara lebih cepat tersebut membuat akun @poetslore geram. Apalagi, kelalaian pria 23 tahun tersebut berkendara diketahui sebagai penyebab mendiang Laura Anna lumpuh.

Gaga Muhammad diduga bebas lebih awal dari penjara. (Foto: Okezone)

“Kamu pantas membusuk di neraka! Temanku sangat menderita karena kamu,” kata akun tersebut menambahkan.

Warganet pun ramai mengungkapkan kegeraman mereka atas rumor bebasnya Gaga Muhammad dari penjara. “Cancel dia guys. Jangan kasih panggung orang begitu. Masih enggak terima gue. Dia bayar tebusan kah?” ujar akun @SHINEXOLID.