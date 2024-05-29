Netizen Berharap Gaga Muhammad Tak Dapat Panggung

JAKARTA - Gaung Sabda Alam alias Gaga Muhammad berencana comeback ke dunia entertain. Dia tampaknya akan kembali menjalani kariernya di dunia hiburan sebagai seorang selebgram.

Demi kembali menjadi seorang selebgram, Gaga bahkan sudah membuka tawaran endorse usai bebas dari penjara pada Kamis, 18 April 2024. Hal ini disampaikan mantan kekasih almarhumah Laura Anna itu melalui Instagram Story-nya.

Gaga berharap masih ada yang mau memakai jasa endorse-nya.

"Open PP and Endorse via DM or Hit Contact on Bio," tulis Gaga Muhammad dikutip Rabu (29/5/2024).

Netizen berharap Gaga Muhammad tak dapat panggung (Foto: MPI)

Namun, harapan itu agaknya tidak mendapat sambutan baik dari netizen. Bahkan, para netizen mendesak agar sejumlah brand tidak memberikan panggung lagi kepada Gaga.

Tak hanya itu, banyak juga warganet yang menyebut jika Gaga tidak memiliki malu.

"Plis jangan dikasih dia panggung lagi, apalagi sampai diundang-undang ke podcast, sick banget kalau sampai ada yang mengundang pelaku kejahatan kayak gini," tulis akun @intan***.