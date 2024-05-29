Gaga Muhammad Buka Endorse Usai Bebas dari Penjara

JAKARTA - Gaga Muhammad telah bebas dari penjara sejak Kamis, 18 April 2024, usai tersandung kasus hukum buntut kecelakaan bersama mendiang Laura Anna. UsaI bebas, Gaga pun kini sudah mulai bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala.

Melalui akun Instagram Storynya, baru-baru ini Gaga mencoba untuk membuka tawaran endorse dari berbagai brand yang berminat memakai jasanya. Hal ini disampaikan pemilik nama asli Gaung Sabda Alam itu melalui Instagram Story-nya.

"Open PP and Endorse via DM or Hit Contact on Bio," tulis Gaga Muhammad dikutip Rabu (29/5/2024).

Alih-alih comeback ke dunia entertain, Gaga pun mendapat komentar nyinyir di salah satu akun gosip yang turut menyebarkan infonya menerima endorse lagi.

Gaga Muhammad buka endorse usai bebas dari penjara (Foto: Instagram/gagamuhammad)

Gaga bahkan dinilai tak punya malu tampil di publik usai membuat selebgram Laura Anna sengsara sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Plis jangan dikasih dia panggung lagi, apalagi sampai diundang-undang ke podcast, sick banget kalau sampai ada yang mengundang pelaku kejahatan kayak gini," tulis akun @intan***.