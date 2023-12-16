Greta Iren Mengenang Kepergian Laura Anna 2 Tahun: Aku Tidak Tahu Harus Merasakan Apa Lagi

JAKARTA - Influencer Greta Iren kakak dari mending Laura Anna itu mengunggah postingan dan mengenang dua tahun kematian sang adik tercinta.

Dalam Instagram-nya, dara yang akrab disapa Iren ini mem-posting foto mendiang Laura Anna mengenakan baju hitam. Iren menuliskan pesan penuh kerinduan untuk mengenang sosok Laura.

“Halo, malaikat dari mimpi burukku. 2 tahun sejak kamu pergi, aku tidak tahu harus merasakan apa lagi,” tulis Greta, Jumat (15/12/2023).

Foto tersebut memerlihatkan sosok Laura yang berpose di tengah bunga yang indah. Wajah cantiknya pun begitu terpancar dibalut dengan sinar matahari yang cerah.