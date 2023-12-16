Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Greta Iren Mengenang Kepergian Laura Anna 2 Tahun: Aku Tidak Tahu Harus Merasakan Apa Lagi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |11:10 WIB
Greta Iren Mengenang Kepergian Laura Anna 2 Tahun: Aku Tidak Tahu Harus Merasakan Apa Lagi
Greta Iren mengenang kepergian Laura Anna 2 Tahun. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Influencer Greta Iren kakak dari mending Laura Anna itu mengunggah postingan dan mengenang dua tahun kematian sang adik tercinta.

Dalam Instagram-nya, dara yang akrab disapa Iren ini mem-posting foto mendiang Laura Anna mengenakan baju hitam. Iren menuliskan pesan penuh kerinduan untuk mengenang sosok Laura.

“Halo, malaikat dari mimpi burukku. 2 tahun sejak kamu pergi, aku tidak tahu harus merasakan apa lagi,” tulis Greta, Jumat (15/12/2023).

Foto tersebut memerlihatkan sosok Laura yang berpose di tengah bunga yang indah. Wajah cantiknya pun begitu terpancar dibalut dengan sinar matahari yang cerah.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037609/greta_irene-vblf_large.jpg
Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/612/3031087/greta_iren-o5fB_large.jpg
Curhat Pilu Kakak Laura Anna Usai Lihat Gaga Muhammad Open Endorse
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004757/greta-iren-masih-ingat-kebiasaan-laura-anna-meski-sang-adik-telah-tiada-QN6LkoBPUf.jpg
Greta Iren Masih Ingat Kebiasaan Laura Anna Meski Sang Adik Telah Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004678/kakak-laura-anna-ragu-gaga-muhammad-akan-jera-usai-bebas-dari-penjara-WRO3uxY42w.jpg
Kakak Laura Anna Ragu Gaga Muhammad akan Jera Usai Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/33/3002564/kakak-laura-anna-benarkan-gaga-muhammad-bebas-penjara-60hQKD4BUU.jpg
Kakak Laura Anna Benarkan Gaga Muhammad Bebas Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/33/2818733/greta-iren-bakal-pindahkan-abu-jenazah-laura-anna-gegara-sosok-gentayangan-di-rumah-sOEWJMHldZ.jpg
Greta Iren Bakal Pindahkan Abu Jenazah Laura Anna, Gegara Sosok Gentayangan di Rumah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement