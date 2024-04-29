Advertisement
Rewind Ingatkan untuk Berdamai dengan Ambisi Memiliki Lewat Tergesa-gesa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:45 WIB
Rewind Ingatkan untuk Berdamai dengan Ambisi Memiliki Lewat <i>Tergesa-gesa</i>
Rewind ingatkan untuk berdamai dengan ambisi memiliki lewat 'Tergesa-gesa' (Foto: Ayu Utami/MPI)
JAKARTA - Grup musik Rewind kembali merilis karya terbaru di industri musik Tanah Air. Masih soal cinta, lagu keempat milik Rewind ini berjudul 'Tergesa-gesa'.

Lewat lagu 'Tergesa-gesa' ini, Rewind dengan tiga vokalisnya, Christian, Dinal dan Edu ini mengingatkan kepada siapapun yang tengah jatuh cinta agar berdamai dengan ambisi untuk memiliki seseorang. Alih-alih buru-buru, Rewind menyarankan untuk pelan-pelan saat mengidamkan seseorang yang dicintai.

"Tergesa-gesa itu menceritakan seseorang yang udah suka banget nih sama seseorang tapi yaudah dia suka aja. Dan dia gak maksain orang itu buat suka balik sama dia. Tapi dia tetep berusaha untuk bisa jadian sama orang itu," kata Christian sang vokalis, saat ditemui di Studio 7, iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Pria yang akrab disapa Tian ini mengaku cukup sulit membawakan lagu Tergesa-gesa. Sebab lagu keempat ini, bukan hasil ciptaan dari Rewind. Melainkan membawakan lagu dari komposer Aldi Nada Permana.

Rewind (Ayu/MPI)

Rewind ingatkan untuk berdamai dengan ambisi memiliki lewat 'Tergesa-gesa' (Foto: Ayu Utami/MPI)

"Ini lagu orang yang kita bawain, sebelumnya yg bikin Dinal (vokalis) jadi gampang eksekusi, lagu keempat harus bawa lagu orang ada tantangan tersendiri," ungkap Tian.

Dinal menambahkan, karena pertama kali membawakan lagu ciptaan orang lain ia dan kedua vokalis lainnya harus berusaha mendalami dulu lagu dengan notasi yang cukup unik.

"Tantangan nya lebih ke ada seseorang yang menciptakan lagu ini ya, jadi kita harus mendalami dulu lagu ini, notasi nya unik, cuma cukup menantang kita, cukup susah lah," tambahnya.

Beruntung dalam proses pembuatannya, mereka dibantu oleh sang vocal director.

Halaman:
1 2
