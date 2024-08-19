Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:45 WIB
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru <i>Indonesia Negeriku</i>
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru 'Indonesia Negeriku' (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Grup band asal Jakarta, Remaja Senyum, mengungkap pesan nasionalisme lewat single berjudul Indonesia Negeriku. Perilisan lagu itu sebagai bentuk dedikasi mereka dalam bermusik sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79.

Lagu ini, menjadi debut Remaja Senyum yang digarap langsung oleh Dosen Program Studi Pendidikan Musik Universitas Negeri Jakarta, Tara Dwipa.

Tara mengatakan lagu ini penuh pesan mendalam soal nasionalisme yang dikemas dengan konsep vokal seriosa ala musik klasik.

Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru 'Indonesia Negeriku' (Foto: Ist)


“Lagu Indonesia Negeriku pertama kali saya buat pada tahun 2014 dengan format klasik (Vokal seriosa dan diiringi ansambel gitar klasik serta paduan suara) sebagai pemenuhan mata kuliah komposisi musik pada Program Studi Pendidikan Musik Universitas Negeri Jakarta," ujar Tara Dwipa, dalam keterangan pers dikutip, Senin, (19/8/2024).

"Pada saat itu ada beberapa tema yang menjadi penawaran untuk menciptakan karya, dan saya memilih tema nasionalisme," tambahnya.

Lagu yang memiliki nilai cinta Tanah Air tersebut, sengaja dirilis bertepatan dengan momen hari kemerdekaan Indonesia tahun ini.

"Sebaiknya kita saling tumpah, bersatu dan bersinergi untuk Indonesia. Merdeka!" lanjutnya.

Ricky selaku bassist Remaja Senyum menjelaskan, notasi lagu penuh keharmonisan nada-nada dan earworm pada bagian reffnya.

Remaja Senyum juga menggunakan banyak unsur musik etnik Indonesia yang diaransemen langsung oleh sang gitaris, Gredy.

 

