HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Mantan Personel Girlband Indonesia yang Putuskan Berhijab

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |08:10 WIB
5 Mantan Personel Girlband Indonesia yang Putuskan Berhijab
Mantan personel girlband Indonesia yang putuskan berhijab. (Foto: Instagram/@anisarahma_12)
A
A
A

JAKARTA - Deretan mantan personel girlband Indonesia yang putuskan berhijab setelah tak lagi berkarier di industri hiburan. Sebagian dari mereka fokus menjadi content creator dan selebgram sambil mengurus keluarga kecil mereka. 

Lalu siapa saja mantan personel girlband Indonesia yang putuskan berhijab? Berikut ulasan Okezone, pada Minggu (21/4/2024).

1.Melody Laksani

Melody Laksany resmi graduation dari girlband JKT48, pada 2018. Beberapa hari sebelum menikah dengan Hanif Fathoni pada 3 November 2018, dia memutuskan untuk menutup aurat dengan berhijab. Dia mengaku, alasannya berhijab karena dukungan sang suami.

Mantan personel girlband Indonesia yang putuskan berhijab. (Foto: Instagram/@melodylaksani92)

Mantan personel girlband Indonesia yang putuskan berhijab. (Foto: Instagram/@melodylaksani92)

“Mungkin, dia jembatan yang diberikan Allah SWT untuk mengingatkan aku untuk berhijab. Jadi sejak pemotretan preweding, aku sudah pakai hijab. Tapi enggak kepikiran bakal seterusnya,” ujarnya dalam channel YouTube The Sungkars Family, pada Agustus 2021.

Halaman:
1 2 3
