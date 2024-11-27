Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:20 WIB
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu <i>Memori Baik</i> di Awal Pandemi COVID-19
Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19. (Foto: Sheila On 7)
A
A
A

JAKARTA - Sheila On 7 resmi merilis lagu terbaru mereka berjudul Memori Baik. Ini merupakan karya terbaru Duta cs dalam 6 tahun setelah merilis Film Favorit, pada Februari 2018. 

Band The 1975 Bermasalah, Sheila On 7 Guncang Hari Terakhir We The Fest
Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19. (Foto: Okezone)

Eross Chandra sang gitaris mengaku, penggarapan Memori Baik memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mereka mulai menggarap lagu itu saat pandemi COVID-19, pada 2020.

“Kami menggarap lagu ini di tengah ketidaktahuan besok mau ngapain. Karena tidak bisa membaca masa depan, maka kami mencoba melihat kembali hari-hari yang telah berlalu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Eross menambahkan, pandemi COVID-19 menyadarkan dirinya bahwa kebersamaan dengan keluarga merupakan momen yang sangat berharga dan patut disyukuri. Dari momen itu, Sheila On 7 akhirnya menggarap lagu baru. 

Lagu Memori Baik semakin spesial karena Sheila On 7 menggandeng Aishameglio Duta Chiara, putri sang vokalis untuk berduet. Dalam beberapa kesempatan, Aisha memang kerap mengisi posisi backing vocal dalam pertunjukan band asal Yogyakarta tersebut.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/205/3032646/prison_of_blues-nf67_large.JPG
Band Asal Indonesia, Prison Of Blues Sukses Gemparkan Spanyol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement