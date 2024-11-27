JAKARTA - Sheila On 7 resmi merilis lagu terbaru mereka berjudul Memori Baik. Ini merupakan karya terbaru Duta cs dalam 6 tahun setelah merilis Film Favorit, pada Februari 2018.
Eross Chandra sang gitaris mengaku, penggarapan Memori Baik memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mereka mulai menggarap lagu itu saat pandemi COVID-19, pada 2020.
“Kami menggarap lagu ini di tengah ketidaktahuan besok mau ngapain. Karena tidak bisa membaca masa depan, maka kami mencoba melihat kembali hari-hari yang telah berlalu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Eross menambahkan, pandemi COVID-19 menyadarkan dirinya bahwa kebersamaan dengan keluarga merupakan momen yang sangat berharga dan patut disyukuri. Dari momen itu, Sheila On 7 akhirnya menggarap lagu baru.
Lagu Memori Baik semakin spesial karena Sheila On 7 menggandeng Aishameglio Duta Chiara, putri sang vokalis untuk berduet. Dalam beberapa kesempatan, Aisha memang kerap mengisi posisi backing vocal dalam pertunjukan band asal Yogyakarta tersebut.*
(SIS)