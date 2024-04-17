5 Band Indonesia yang Lagunya Laris Manis di Luar Negeri

JAKARTA - Sebanyak 5 band Indonesia yang lagunya laris manis di luar negeri akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Band ini menjadi daya tarik di negara tetangga. Terbukti, lagu mereka kerap dinyanyikan di luar negeri.

Berikut 5 band Indonesia yang lagunya laris manis di luar negeri:

1. Sephia - Sheila on 7

Lagu milik Sheila On 7 bisa dibilang selalu melegenda di Tanah Air. Menariknya, lagu Sephia yang dirilis pada tahun 2000 berhasil sukses di luar negeri. Lagu tersebut populer di Taiwan usai dinyanyikan kembali oleh Qi Qin.

2. Lathi - Weird Genius

Lagu Lathi telah ditonton hingga 84 juta kali di YouTube sejak dirilis pada 28 Februari 2020. Tak hanya sempat menempati trending dan viral di media sosial. Lagu ini juga menghantarkan Weird Genius hingga dikenal di dunia internasional.

Beberapa waktu lalu Weird Genius terpampang di Times Square, New York. Bahkan salah satu personel Weird Genius, Eka Gustiwana mengungkapkan ada beberapa musisi luar negeri yang juga melirik mereka.

3. Cari Jodoh - Wali

Lagu Wali dengan genre melayu sempat menjadi primadona. Lagu Cari Jodoh yang dirilis pada 2009 ini dibawakan oleh penyanyi asal Jerman, Fabrizio Faniello, dalam Eurovision Song Contest tahun 2001 dan 2006. Faniello mengubah judulnya menjadi "I No I Can Do" dengan aransemen musik yang sama.