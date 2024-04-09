Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masya Allah, Azriel Bagikan Momen Cium Hajar Aswad

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |22:01 WIB
Masya Allah, Azriel Bagikan Momen Cium Hajar Aswad
Momen Azriel Hermansyah berhasil cium hajar aswad (Foto: IG Azriel)
JAKARTA - Anang Hermansyah tengah menjalani ibadah umrah. Semua anggota keluarganya ikut beribadah umrah, termasuk Azriel Hermansyah.

Melalui postingannya di Instagram, Azriel membagikan momen selama di Tanah Suci. Salah satunya adalah saat dia berkesempatan mencium Hajar Aswad.

Hajar Aswad sendiri merupakan batu hitam yang memiliki keistimewaan luar biasa. Banyak jamaah baik haji maupun umrah yang berlomba untuk bisa berdoa, memegang, hingga mencium hajar aswad.

Masya Allah, Azriel Bagikan Momen Cium Hajar Aswad

Beruntungnya, dalam momen umrah ini Azriel berkesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Dia pun membagikan momen tersebut dan diunggah di akun Instagram pribadinya.

Dalam video itu, Azriel nampak desak-desakan dengan sejumlah jamaah lainnya. Meskipun penuh dan dorong-dorongan, Azriel nampak sabar mengantri dan tetap dalam barisan antrian itu.

Pertama-tama, Azriel berhasil memegang Hajar Aswad. Tak lama ada jamaah di belakangnya yang mendorong kepalanya untuk bisa maju dan mencium Hajar Aswad.

Nampak beberapa detik yang berharga bagi dirinya berkesempatan menunaikan sunah Nabi Muhammad SAW. Ia pun sempat menitikan air mata.

"Bismillah Ya Allah selalu ada kemudahan dalam segala kesulitan," ujar Azriel seperti dikutip dari Instagram @aziel_hermansyah, Selasa (9/4/2024).

1 2
