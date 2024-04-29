Rewind Ingin Dikenal Sebagai Grup Musik Penyampai Hati Usai 10 Tahun Berkarya

Rewind ingin dikenal sebagai grup musik penyampai hati (Foto: Ayu Utami/MPI)

JAKARTA - Rewind merilis single terbarunya yang berjudul Tergesa-gesa. Perlahan-lahan grup musik yang terdiri dari tujuh laki-laki itu mulai mencuri hati penikmat musik dengan karya-karya mereka.

Tergesa-gesa menjadi lagu keempat dari Rewind masih menceritakan tentang cinta.

Dinal salah satu vokalis, mengaku Rewind ingin dikenal sebagai grup musik penyampai hati.

"Yang pasti kita mau Rewind itu selalu berkesan di hati semua temen-temen musik tanah air jadi kita mau dikenal sebagai penyampai hati," kata Dinal saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Sudah 10 tahun bermusik dari cafe ke cafe hingga terjun ke industri Tanah Air tiga tahun ke belakang, Dinal berusaha untuk konsisten berkarya agar tetap dikenal oleh para penikmat musik.

"Yang pasti kita bertujuh berusaha untuk konsisten aja bener-bener ngeluangin waktu untuk berkarya untuk fokus di industri musik," jelas Dinal.

Bukan cuma omong belaka, setelah rilis Tergesa-gesa, Dinal bersama bersama Rewind akan mengeluarkan dua lagu berikutnya.

Hal itu dikarenakan, Rewind sedang mempersiapkan EP atau mini album perdananya, yang akan rampung di akhir 2024.