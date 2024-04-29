Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rewind Ingin Dikenal Sebagai Grup Musik Penyampai Hati Usai 10 Tahun Berkarya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |23:45 WIB
Rewind Ingin Dikenal Sebagai Grup Musik Penyampai Hati Usai 10 Tahun Berkarya
Rewind ingin dikenal sebagai grup musik penyampai hati (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rewind merilis single terbarunya yang berjudul Tergesa-gesa. Perlahan-lahan grup musik yang terdiri dari tujuh laki-laki itu mulai mencuri hati penikmat musik dengan karya-karya mereka.

Tergesa-gesa menjadi lagu keempat dari Rewind masih menceritakan tentang cinta.

Dinal salah satu vokalis, mengaku Rewind ingin dikenal sebagai grup musik penyampai hati.

"Yang pasti kita mau Rewind itu selalu berkesan di hati semua temen-temen musik tanah air jadi kita mau dikenal sebagai penyampai hati," kata Dinal saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Sudah 10 tahun bermusik dari cafe ke cafe hingga terjun ke industri Tanah Air tiga tahun ke belakang, Dinal berusaha untuk konsisten berkarya agar tetap dikenal oleh para penikmat musik.

Rewind (Ayu/MPI)

Rewind ingin dikenal sebagai grup musik penyampai hati (Foto: Ayu Utami/MPI)


"Yang pasti kita bertujuh berusaha untuk konsisten aja bener-bener ngeluangin waktu untuk berkarya untuk fokus di industri musik," jelas Dinal.

Bukan cuma omong belaka, setelah rilis Tergesa-gesa, Dinal bersama bersama Rewind akan mengeluarkan dua lagu berikutnya.

Hal itu dikarenakan, Rewind sedang mempersiapkan EP atau mini album perdananya, yang akan rampung di akhir 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement