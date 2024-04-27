8 Artis Cantik Menikah dengan Anak Band, Ada yang Bertahan hingga 30 Tahun

JAKARTA - Deretan artis cantik menikah dengan anak band. Mereka sukses menaklukkan hati para anak band yang dikenal memiliki banyak penggemar wanita dan lekat dengan imej playboy.

Beberapa dari mereka, bahkan menjalani kehidupan pernikahan langgen hingga 30 tahun. Berikut deretan artis cantik menikah dengan anak band versi Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Dewi Gita dan Armad Maulana

Dewi Gita resmi dipinang Armand Maulana sang vokalis Band Gigi, pada 11 Januari 1994. Pernikahan yang sudah menginjak 30 tahun itu dikaruniai satu anak bernama Naja Dewi Maulana yang saat ini menempuh pendidikan di London, Inggris.

Artis cantik menikah dengan anak band. (Foto: Dewi Gita dan Armand Maulana/Instagram/@armandmaulana04)

Dalam wawancaranya dengan media pada November 2018, Armand mengaku, pernikahannya dengan Dewi Gita bisa bertahan hingga 30 tahun tak hanya karena komunikasi dan pengertian.

“Setelah dipikir-pikir lagi yang membuat kami bisa bertahan ya karena keimanan. Kalau kami tidak punya iman yang kuat, saya rasa, apa yang terjadi selama ini tidak akan bisa dilewati dengan baik,” ujar sang vokalis.

2.Adelia Lontoh dan Duta Shiela on 7

Aktris Adelia Lontoh dipinang Akhdiyat Duta Modjo alias Duta, vokalis Sheila On 7, pada 2003. Pernikahan mereka kala itu menjadi hari patah hati bagi penggemar Sheila On 7 mengingat sang vokalis memiliki banyak fans perempuan.

Artis cantik menikah dengan anak band. (Foto: Adelia Lontoh dan Duta Sheial On 7/Instagram/@pakduta)

Setelah menikah, Adelia meninggalkan kariernya di Jakarta dan menetap di Yogyakarta bersama Duta dan dua anak mereka, Aishameglio Duta Chiara dan Bima Al Ayman Modjo. Di Kota Gudeg itu, mereka menjalani hidup sederhana yang harmonis.

Duta mengaku, kunci keharmonisan rumah tangganya adalah keterbukaan. “Hampir enggak pernah istri tidak tahu keberadaan saya. Meski saya tidak angkat telepon, dia selalu bisa menghubungi orang di sekitar saya,” ujarnya dalam channel YouTube Salim A Fillah, pada 12 Mei 2023.