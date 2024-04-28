Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid hingga Aurel Hermansyah Kaget Rasakan Gempa yang Kuat

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:40 WIB
Aaliyah Massaid hingga Aurel Hermansyah Kaget Rasakan Gempa yang Kuat
Aaliyah Massaid hingga Aurel Hermansyah kaget saat rasakan gempa yang kuat (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,5 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23/29 WIB. Gempa yang berlokasi di 8.42 Lintang Selatan 107.26 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi tsunami itu juga terasa hingga DKI Jakarta.

Artis Aaliyah Massaid pun ikut terkejut saat merasakan guncangan yang cukup kuat itu. Melalui akun Instagram pribadinya, Aaliyah sempat menanyakan soal gempa kepada para pengikutnya.

Sempat merasa kaget karena guncangan yang kuat, kekasih Thariq Halilintar ini pun berharap seluruh masyarakat selalu aman dan tidak terdampak akibat gempa tersebut.

"Guys barusan gempa kan yaa? Lumayan kerasa dan kagettt jujur. Stay safe ya semaunyaa!!," ujar Aaliyah Massaid dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @aaliyah.massaid.

Aaliyah Massaid

Gempa juga sempat dirasakan Aurel Hermansyah. Begitu merasakan gempa, Aurel yang merasa terkejut langsung menuliskan pesan dalam sebuah unggahan Instagram pribadinya.

"Ya Allah gempa," tulis Aurel Hermansyah.

Saat gempa terjadi, Aurel tampak sedang menidurkan kedua anaknya sembari melakukan video call dengan sang suami, Atta Halilintar yang berada di Malaysia.

1 2
