HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Unggah Foto Selfie di Momen Lebaran, Netizen Salfok pada Tangannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |15:30 WIB
Aaliyah Massaid Unggah Foto Selfie di Momen Lebaran, Netizen Salfok pada Tangannya
Aaliyah Massaid unggah foto selfie di momen Lebaran. (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Aaaliyah Massaid mengunggah foto selfie di momen Lebaran lewat akun Instagram pribadinya, pada 10 April 2024. Dalam foto itu, dia tampil anggun dalam balutan busana bernuansa putih. 

Aaliyah menutupi kepalanya dengan kain putih polos yang dikalungkan ke lehernya. Dia berpose sambil memegang kain tersebut. Tangan kekasih Thariq Halilintar tersebut justru menjadi perhatian warganet. 

“Itu tangan apa kapas? Kok bening banget? Masya Allah,” ujar @fes****. Akun @ion**** menambahkan, “Masya Allah, cantik banget Aal. Kulitnya putih bersih. Maaf lahir dan batin ya.” 

Aaliyah Massaid diketahui menjalankan salat Ied bersama sang ibu, Reza Artamevia. Dia bahkan sempat mengabadikan momen bersama. Dalam foto tersebut, Reza mengenakan busana muslim berwarna taupe. 

Aaliyah Massaid unggah foto selfie di momen Lebaran. (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)

Sementara Aaliyah Massaid sudah mengenakan mukena berwarna putih. Keduanya tampak begitu anggun dan cantik. “Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon maaf lahir dan batin. Maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang menyakiti hati,” katanya. 

Aaliyah menambahkan, “Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Aamiin.”*

(SIS)

