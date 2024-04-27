Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Penyair Joko Pinurbo Meninggal Dunia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |09:46 WIB
Kabar Duka, Penyair Joko Pinurbo Meninggal Dunia
Penyair Joko Pinurbo meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA- Joko Pinurbo datang dengan kabar duka. Penyair terkenal tersebut dikabarkan meninggal dunia. Ia meninggal dunia di usia 61 tahun.

Kabar duka datang dari sesama rekan penulis lainnya. Eka Kurniawan menuliskan ucapan duka di akun X miliknya.

Kabar Duka, Penyair Joko Pinurbo Meninggal Dunia

"Selamat jalan, Mas @jokopinurbo. Damai mengarungi puisi abadi," tulisnya.

Joko Pinurbo meninggal dunia di Yogyakarta.

Joko Pinurbo (lahir 11 Mei 1962), dikenal juga dengan Jokpin, adalah salah seorang penyair terkemuka Indonesia yang karya-karyanya telah menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi Indonesia.

Ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sekarang Universitas) Sanata Dharma, Yogyakarta. Kegemarannya mengarang puisi ditekuninya sejak di Sekolah Menengah Atas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement