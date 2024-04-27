Kabar Duka, Penyair Joko Pinurbo Meninggal Dunia

JAKARTA- Joko Pinurbo datang dengan kabar duka. Penyair terkenal tersebut dikabarkan meninggal dunia. Ia meninggal dunia di usia 61 tahun.

Kabar duka datang dari sesama rekan penulis lainnya. Eka Kurniawan menuliskan ucapan duka di akun X miliknya.

BACA JUGA: Joko Anwar Minta Orang Tua Bijak Memilih Tontonan untuk Anak

"Selamat jalan, Mas @jokopinurbo. Damai mengarungi puisi abadi," tulisnya.

Joko Pinurbo meninggal dunia di Yogyakarta.

Joko Pinurbo (lahir 11 Mei 1962), dikenal juga dengan Jokpin, adalah salah seorang penyair terkemuka Indonesia yang karya-karyanya telah menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi Indonesia.

Ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sekarang Universitas) Sanata Dharma, Yogyakarta. Kegemarannya mengarang puisi ditekuninya sejak di Sekolah Menengah Atas.