Joko Anwar Minta Orang Tua Bijak Memilih Tontonan untuk Anak

Joko Anwar minta orang tua bijak dalam memilih tontonan untuk anak (Foto: Instagram/jokoanwar)

JAKARTA - 11 hari penayangannya, film Siksa Kubur sudah meraih jumlah penonton sebanyak 3 juta lebih. Diketahui, film karya sutradara Joko Anwar ini tayang perdana di bioskop pada 11 April kemarin.

Sayangnya, ada saja orang tua yang tidak bisa menahan diri dan mengajak buah hati mereka untuk menonton film bergenre horor psikologi tersebut. Padahal, film yang diperankan oleh Reza Rahadian, Faradina Mufti, Slamet Rahardjo hingga Christine Hakim itu diperuntukan untuk penonton berusia 17 tahun ke atas.

Terbaru, sebuah akun X milik @gitaputrid dan @yushiica tampak membagikan video banyaknya anak-anak yang menyaksikan film Siksa Kubur.

"Gimana nih om :( udah kayak lagi nonton kungfu panda aja," kata @yushiica.

Joko Anwar minta orang tua bijak dalam memilih tontonan untuk anak (Foto: X/yushiica)

Melihat unggahan tersebut, Joko Anwar pun memberikan balasan.