HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Menyentuh Ibunda Usai Salshabilla Adriani Dituding Jadi Selingkuhan Rizky Nazar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |00:01 WIB
Pesan Menyentuh Ibunda Usai Salshabilla Adriani Dituding Jadi Selingkuhan Rizky Nazar
Ibunda Salshabilla Adriani angkat bicara soal isu orang ketiga Rizky Nazar dan Syifa Hadju (Foto: IG Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Salshabilla Adriani, Helen Oktavia buka suara usai sang putri dituduh jadi orang ketiga dihubungan Syifa Hadju dan Rizky Nazar. Helen pun menulis pesan menyentuh untuk sang putri tercinta.

Pesan itu diunggah Helen di Insta Story-nya, @helenokt. Helen mengatakan agar Salsha boleh menangis mengeluarkan keluh kesahnya di tengah hujatan itu.

Pesan Menyentuh Ibunda Usai Salshabilla Adriani Dituding Jadi Selingkuhan Rizky Nazar

“Bunda tahu kamu kuat tapi Kalau sudah gak sanggup menangislah. Tuhan akan menaikkan derajat kita dengan fitnahan ini yang pasti kita tahu seperti apa kamu,” tulis Helen, dikutip Jumat (26/4/2024).

Helen pun berusaha untuk selalu jadi garda terdepan untuk sang putri. Ia pun meminta sang putri untuk tak menyerah di tengah isu tak sedap ini.

Helen juga memberikan motivasi untuk sang putri untuk selalu sabar menghadapi segala cobaan dalam kehidupannya. Ia yakin Tuhan akan membalas semuanya setelah apa yang sudah dialami Salshabilla.

“Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu, sabar dan istighfar hanya Allah yang akan membalas semua dan ini selalu terbukti,” ungkap Helen.

“Jangan menyerah Nak masih banyak yang sayang kamu,” tambahnya.

