Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Nicholas Saputra Tak Pernah Merasakan Mudik Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |11:30 WIB
Alasan Nicholas Saputra Tak Pernah Merasakan Mudik Lebaran
Alasan Nicholas Saputra tak pernah merasakan mudik Lebaran. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nicholas Saputra mengaku, tidak pernah merasakan mudik Lebaran sepanjang hidupnya. Hal itu diungkapkan sang aktor lewat sebuah video yang dirilis akun X @txtboutniscap, pada 5 April 2024. 

Aktor 40 tahun itu mengaku, selalu mengunjungi kediaman sang ibu saat Lebaran tiba. “Enggak (mudik). Paling, saya mengunjungi rumah ibu saja di Jakarta,” tutur aktor Ada Apa dengan Cinta tersebut dalam video tersebut. 

Nicholas Saputra kemudian menjelaskan, alasan dirinya tidak pernah menjalankan tradisi mudik seperti warga Indonesia lainnya di momen Lebaran. Dia mengaku, sudah nyaris semua keluarganya saat ini tinggal di Jakarta. 

Dengan begitu, dia dan keluarga tak lagi perlu ke luar kota untuk berkumpul dengan sanak keluarga. Meski tidak pernah mudik, namun sang aktor mengaku, selalu merindukan momen kumpul keluarga di momen Lebaran. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154264/nicholas_saputra-lzXH_large.jpg
Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3085984/nicholas_saputra-bhgS_large.jpg
Lomba Mirip Nicholas Saputra Viral, Ini Tampang Pemenangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085898/nicholas_saputra-fV6N_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Nicholas Saputra, Tetap Kaya Meski Jarang Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085622/nicholas_saputra-TmhL_large.jpg
Biodata dan Agama Nicholas Saputra yang Kembali Viral Imbas Kontes Look Alike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016292/nicholas-saputra-terancam-diboikot-netizen-usai-jadi-ba-produk-pro-israel-QJIu1VJjoa.jpg
Nicholas Saputra Terancam Diboikot Netizen Usai Jadi BA Produk Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/33/3004435/nicholas-saputra-klaim-tak-pernah-kesepian-sendiri-justru-melegakan-CF4Yq8Mx4W.jpg
Nicholas Saputra Klaim Tak Pernah Kesepian: Sendiri Justru Melegakan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement