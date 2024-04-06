Alasan Nicholas Saputra Tak Pernah Merasakan Mudik Lebaran

JAKARTA - Nicholas Saputra mengaku, tidak pernah merasakan mudik Lebaran sepanjang hidupnya. Hal itu diungkapkan sang aktor lewat sebuah video yang dirilis akun X @txtboutniscap, pada 5 April 2024.

Aktor 40 tahun itu mengaku, selalu mengunjungi kediaman sang ibu saat Lebaran tiba. “Enggak (mudik). Paling, saya mengunjungi rumah ibu saja di Jakarta,” tutur aktor Ada Apa dengan Cinta tersebut dalam video tersebut.

Nicholas Saputra kemudian menjelaskan, alasan dirinya tidak pernah menjalankan tradisi mudik seperti warga Indonesia lainnya di momen Lebaran. Dia mengaku, sudah nyaris semua keluarganya saat ini tinggal di Jakarta.

Dengan begitu, dia dan keluarga tak lagi perlu ke luar kota untuk berkumpul dengan sanak keluarga. Meski tidak pernah mudik, namun sang aktor mengaku, selalu merindukan momen kumpul keluarga di momen Lebaran.