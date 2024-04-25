Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Salshabilla Adriani, yang Dituding Penyebab Putusnya Syifa Hadju dan Rizky Nazar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:01 WIB
Biodata dan Agama Salshabilla Adriani, yang Dituding Penyebab Putusnya Syifa Hadju dan Rizky Nazar
Biodata dan agama Salshabilla Adriani (Foto: IG Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Salshabilla Adriani, yang dituding penyebab putusnya Syifa Hadju dan Rizky Nazar akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Nama Salshabilla Adriani diketahui tengah menjadi perbincangan.

Ia disebut-sebut sebagai pemicu kandasnya hubungan Syifa Hadju dan Rizky Nazar. Hal ini berdasarkan komentar di media sosial.



Dalam kesempatan itu, netizen tersebut mengatakan bahwa mereka sempat memergoki Rizky Nazar berada di sebuah restoran di Bali bersama Salsha.

"Kak, aku ketemu Rizky di La Favela," kata netizen dengan akun @carooo***.

"Syifa kamu harus tau Rizky sama Salsha di Lafel," timpal @jaq***.

Tak hanya sampai disitu, netizen lain pun mengatakan bahwa dia melihat Rizky Nazar dan Salsha tengan berpelukan mesra.

"Ketemu Rizky sama Salshabilla peluk-pelukan mesra banget," tutur ciup***.

Sontak saja, unggahan yang beredar di itu langsung ramai dikomentari oleh netizen.

Terlebih, Salsha juga dituding sempat menjadi orang ketiga dari hubungan Ibrahim Risyad alias Ohin dengan Dewi Paramita atau Mici.

Halaman:
1 2
