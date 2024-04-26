Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Single Kolaborasi Jennie BLACKPINK dan Zico Dirilis, BLINK Antusias

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:05 WIB
Single Kolaborasi Jennie BLACKPINK dan Zico Dirilis, BLINK Antusias
Single kolaborasi Jennie Blackpink dan Zico segera dirilis (Foto: IG Jennie)
SEOUL - Jennie BLACKPINK dan rapper kondang, Zico siap merilis single kolaborasi mereka bertajuk Spot. Single terbaru itu bakal dirilis hari ini, Jumat (26/4/2024) pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Jelang perilisan single kolaborasinya, Jennie turut mengunggah momen dirinya bersama Zico di Instagram. Terlihat keduanya tengah asyik bekerjasama berdua untuk lagu Spot.

Single Kolaborasi Jennie BLACKPINK dan Zico Dirilis, BLINK Antusias

“Lagu baru Zico dan Jennie BLACKPINK akan tayang hari ini pukul enam sore. Jika kalian penasaran, aku menunggu dan mendengarkannya,” tulis Jennie di unggahan Instagram-nya, @jennierubyjane, Jumat (26/4/2024).

Dalam unggahan itu, Jennie memperlihatkan momen saat dirinya dan Zico tengah mengerjakan proyek kolaborasi mereka bersama. Keduanya terlihat antusias saat mempersembahkan single terbaru mereka.

Adapula momen Jennie dan Zico berada di studio rekaman. Dua musisi Korea Selatan itu nampak enjoy menikmati momen berdua.

Mereka juga asyik mirror selfie dan menunjukan kemistri mereka di proyek kolaborasi terbaru ini.

Sementara itu, single Spot sendiri juga merupakan karya Zico untuk merayakan 10 tahun berkarier di industri musik. Zico memilih berkolaborasi dengan Jennie BLACKPINK untuk single terbarunya.

