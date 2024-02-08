Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setelah Jennie, Lisa BLACKPINK Umumkan Agensinya Sendiri

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |22:02 WIB
Setelah Jennie, Lisa BLACKPINK Umumkan Agensinya Sendiri
Lisa Blackpink bikin agensi sendiri (Foto: IG Lisa)
A
A
A

SEOUL Lisa BLACKPINK mendirikan agensi sendiri untuk menjalani aktivitas solonya. Hal ini dikabarkan langsung oleh Lisa melalui akun Instagram pribadinya @lalalalisa_, Kamis (8/2/2024).

Dalam unggahan tersebut Lisa mengunggah foto dirinya sendiri mengenakan outfit formal yakni memakai kemeja putih yang dipadukan dengan suit hitam dan dasi warna senada. Dirinya terlihat berpose menempel pada sandaran kursi. Hal ini memberikan kesan girl boss. Apalagi foto ini diberi efek hitam dan putih yang menbuat Lisa semakin lebih keren.

Di dalam foto tersebut pun terdapat tulisan LLOUD, nama agensi yang baru didirikan oleh Lisa BLACKPINK.

Setelah Jennie, Lisa BLACKPINK Umumkan Agensinya Sendiri

“Memperkenalkan LLOUD, sebuah platform untuk menampilkan visi saya dalam musik dan hiburan," tulis Lisa di dalam caption Instagram, Kamis (8/2/2024).

“Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan yang mengasyikkan ini untuk mendorong melalui batas-batas baru bersama,” imbuhnya.

Dengan ini, maka segala aktivitas solo atau individu Lisa BLACKPINK akan di bawah naungan LLOUD, agensi miliknya sendiri. Sementara kegiatannya bersama BLACKPINK akan tetap di bawah naungan YG Entertainment.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir tahun 2023 lalu member BLACKPINK mengumumkan jika memperbarui kontrak grup bersama YG Entertainment, namun tidak memperbarui kontrak personal. Artinya, Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose akan tetap menghibur BLINK sebagai BLACKPINK di bawah naungan YG Entertainment, namun karier solo akan diurus masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/206/3177054/lisa_blackpink-4zgu_large.jpg
Lisa BLACKPINK Gabung Spin-Off Extraction, Adu Akting dengan Ma Dong Seok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173374/lisa_blackpink-GqVh_large.jpg
Seriusi Dunia Akting, LISA Gabung Agensi Matt Damon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/206/3151324/lisa_blackpink-bLRY_large.jpg
Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130277/lisa_blackpink-57V8_large.jpg
Lisa BLACKPINK Tampil Enerjik di Coachella 2025, BLINK Terpukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3119058/lisa_blackpink-2qd0_large.jpg
Lisa BLACKPINK Dituding Lip Sync di Oscar 2025, BLINK Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/205/3117192/lisa_blackpink-yJ4g_large.jpg
Lisa BLACKPINK Bakal Tampil di Oscar 2025, Duet Bareng Doja Cat dan RAYE
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement