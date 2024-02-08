Setelah Jennie, Lisa BLACKPINK Umumkan Agensinya Sendiri

SEOUL — Lisa BLACKPINK mendirikan agensi sendiri untuk menjalani aktivitas solonya. Hal ini dikabarkan langsung oleh Lisa melalui akun Instagram pribadinya @lalalalisa_, Kamis (8/2/2024).

Dalam unggahan tersebut Lisa mengunggah foto dirinya sendiri mengenakan outfit formal yakni memakai kemeja putih yang dipadukan dengan suit hitam dan dasi warna senada. Dirinya terlihat berpose menempel pada sandaran kursi. Hal ini memberikan kesan girl boss. Apalagi foto ini diberi efek hitam dan putih yang menbuat Lisa semakin lebih keren.

Di dalam foto tersebut pun terdapat tulisan LLOUD, nama agensi yang baru didirikan oleh Lisa BLACKPINK.

“Memperkenalkan LLOUD, sebuah platform untuk menampilkan visi saya dalam musik dan hiburan," tulis Lisa di dalam caption Instagram, Kamis (8/2/2024).

“Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan yang mengasyikkan ini untuk mendorong melalui batas-batas baru bersama,” imbuhnya.

Dengan ini, maka segala aktivitas solo atau individu Lisa BLACKPINK akan di bawah naungan LLOUD, agensi miliknya sendiri. Sementara kegiatannya bersama BLACKPINK akan tetap di bawah naungan YG Entertainment.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir tahun 2023 lalu member BLACKPINK mengumumkan jika memperbarui kontrak grup bersama YG Entertainment, namun tidak memperbarui kontrak personal. Artinya, Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose akan tetap menghibur BLINK sebagai BLACKPINK di bawah naungan YG Entertainment, namun karier solo akan diurus masing-masing.