Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

7 Lagu Populer BLACKPINK, Ada yang Capai 1 Miliar Stream di Spotify

Eltarina Azura Putri , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |13:30 WIB
7 Lagu Populer BLACKPINK, Ada yang Capai 1 Miliar Stream di Spotify
7 Lagu Populer BLACKPINK, Ada yang Capai 1 Miliar Stream di Spotify. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - BLACKPINK langsung mencuri perhatian dunia ketika debut di industri musik K-Pop pada 2016. Jennie cs telah merilis sederet lagu hits sepanjang 9 tahun karier bermusik mereka. 

BLACKPINK telah merilis dua album penuh, ‘THE ALBUM’ (2020) dan ‘BORN PINK’ (2022). Mereka juga pernah berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi dunia, dari Lady Gaga, Selena Gomez, dan Dua Lipa.

Berikut lagu populer BLACKPINK berdasarkan jumlah pendengar di Spotify.

1.How You Like That (1,15 Miliar Stream)

Single pra-rilis dari album 'The Album' ini dirilis pada 26 Juni 2020 dan tercatat sebagai lagu BLACKPINK yang paling banyak diputar di Spotify, lebih dari 1,15 miliar stream. 

Menariknya, How You Like That tetap mendapat sambutan luar biasa dari para BLINK (fandom BLACKPINK) meski dirilis di tengah pandemi COVID-19 dan tanpa promosi langsung ke penggemar. 

2.Kill This Love (942 Juta Stream)

BLACKPINK dirilis pada 5 April 2019 dan berhasil mendulang 942 juta stream di Spotify. Dengan capaian tersebut, maka Kill This Love menempati posisi kedua daftar lagu populer BLACKPINK di Spotify.

3.Pink Venom (893 Juta Stream)

Sebagai single pra-rilis dari album ‘BORN PINK’, Pink Venom menandai comeback BLACKPINK setelah hampir 2 tahun hiatus. Lagu tersebut berhasil mendulang 893 juta stream di Spotify.

4.DDU-DU-DDU-DU (792 Juta Stream)

Lagu DDU-DDU-DU yang dirilis pada 15 Juni 2018 menjadi titik balik popularitas BLACKPINK secara global. Single tersebut tercatat sebagai lagu K-Pop pertama yang berhasil menembus pasar internasional secara masif. Lagu tersebut bahkan didengarkan lebih dari 792 juta kali di Spotify.

5.Shut Down (790 Juta Stream)

Sebagai single utama dari album ‘BORN PINK’, Shut Down dirilis pada 16 September 2022. Lagu itu kemudian menjadi bagian dari penampilan mereka di panggung utama Coachella 2023. Sejauh ini, Shut Down membukukan 790 juta stream di Spotify.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/205/3180498/blackpink-a8ZF_large.jpg
Simak Jadwal dan Cara Menukar Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/205/3162105/blackpink-TOdq_large.jpg
BLACKPINK Rilis Album Baru November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/205/3160489/blackpink-k4l1_large.jpg
MV Pink Venom dari BLACKPINK Raih 1 Miliar View setelah 3 Tahun Rilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/205/3154501/blackpink-lGoh_large.jpg
BLACKPINK Comeback Lewat Single Jump, MV Enerjik Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/205/3152843/blackpink-tlIg_large.jpg
BLACKPINK Rilis Video Teaser Ready To Jump Jelang Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/33/3151601/blackpink-hLUu_large.jpg
Jelang Comeback, BLACKPINK Rilis Website Interaktif untuk Fans
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement