7 Lagu Populer BLACKPINK, Ada yang Capai 1 Miliar Stream di Spotify

JAKARTA - BLACKPINK langsung mencuri perhatian dunia ketika debut di industri musik K-Pop pada 2016. Jennie cs telah merilis sederet lagu hits sepanjang 9 tahun karier bermusik mereka.

BLACKPINK telah merilis dua album penuh, ‘THE ALBUM’ (2020) dan ‘BORN PINK’ (2022). Mereka juga pernah berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi dunia, dari Lady Gaga, Selena Gomez, dan Dua Lipa.

Berikut lagu populer BLACKPINK berdasarkan jumlah pendengar di Spotify.

1.How You Like That (1,15 Miliar Stream)

Single pra-rilis dari album 'The Album' ini dirilis pada 26 Juni 2020 dan tercatat sebagai lagu BLACKPINK yang paling banyak diputar di Spotify, lebih dari 1,15 miliar stream.

Menariknya, How You Like That tetap mendapat sambutan luar biasa dari para BLINK (fandom BLACKPINK) meski dirilis di tengah pandemi COVID-19 dan tanpa promosi langsung ke penggemar.

2.Kill This Love (942 Juta Stream)

BLACKPINK dirilis pada 5 April 2019 dan berhasil mendulang 942 juta stream di Spotify. Dengan capaian tersebut, maka Kill This Love menempati posisi kedua daftar lagu populer BLACKPINK di Spotify.

3.Pink Venom (893 Juta Stream)

Sebagai single pra-rilis dari album ‘BORN PINK’, Pink Venom menandai comeback BLACKPINK setelah hampir 2 tahun hiatus. Lagu tersebut berhasil mendulang 893 juta stream di Spotify.

4.DDU-DU-DDU-DU (792 Juta Stream)

Lagu DDU-DDU-DU yang dirilis pada 15 Juni 2018 menjadi titik balik popularitas BLACKPINK secara global. Single tersebut tercatat sebagai lagu K-Pop pertama yang berhasil menembus pasar internasional secara masif. Lagu tersebut bahkan didengarkan lebih dari 792 juta kali di Spotify.

5.Shut Down (790 Juta Stream)

Sebagai single utama dari album ‘BORN PINK’, Shut Down dirilis pada 16 September 2022. Lagu itu kemudian menjadi bagian dari penampilan mereka di panggung utama Coachella 2023. Sejauh ini, Shut Down membukukan 790 juta stream di Spotify.