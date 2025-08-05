Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

MV Pink Venom dari BLACKPINK Raih 1 Miliar View setelah 3 Tahun Rilis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |05:30 WIB
MV Pink Venom dari BLACKPINK Raih 1 Miliar <i>View</i> setelah 3 Tahun Rilis
MV Pink Venom dari BLACKPINK Raih 1 Miliar View setelah 3 Tahun Rilis. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - BLACKPINK kembali mencatatkan rekor baru dalam karier bermusik mereka. Video musik (MV) Pink Venom berhasil meraih 1 miliar view, pada 4 Agustus 2025, pukul 00.52 KST. 

YG Entertainment mengungkapkan, MV Pink Venom meraih 1 miliar view dalam waktu 3 tahun. Video musik tersebut memang cukup powerful saat dirilis di YouTube, pada 19 Agustus 2022.

Mengutip Allkpop, video musik tersebut meraih 90,4 juta view dalam 24 jam pertama perilisannya. MV tersebut juga menjadi video musik girl group K-Pop tercepat yang meraih 100 juta view dalam 29 jam 35 menit. 

BLACKPINK Pink Venom
MV Pink Venom dari BLACKPINK Raih 1 Miliar View setelah 3 Tahun Rilis. (Foto: YG Entertainment)

Video musik Pink Venom juga berhasil meraih 200 juta view dalam 7 hari pertama perilisannya. Dengan begitu, BLACKPINK memiliki sembilan video musik dengan 1 miliar penayangan di YouTube. 

Sebelumnya, ada DDU-DU DDU-DU (2,3 miliar view), Kill This Love (2,1 miliar view), video performance dan video musik How You Like That (masing-masing 1,8 miliar dan 1,3 miliar view), dan BOOMBAYAH (1,8 miliar view). 

Ada pula MV As If It’s Your Last (1,4 miliar view), MV MONEY dari Lisa BLACKPINK (1,1 miliar view), dan MV SOLO milik Jennie BLACKPINK (1,1 miliar view).

 

Halaman:
1 2
