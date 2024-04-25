Wulan Fadilah Bagikan 4 Tips Menulis Novel dalam Klaklik Connection with Avoskin

DEPOK - Novelis Wulan Fadilah menjadi menjadi bintang tamu dalam Klaklik Connection with Avoskin Goes To Campus yang digelar di Universitas Gunadarma D, Depok, Jawa Barat, pada 24 April 2024.

Di hadapan 250 peserta, novelis 25 tahun itu mengaku bangga bisa terlibat dalam event yang diinisiasi MNC Pictures tersebut. Dia senang melihat tingginya animo mahasiswa terhadap dunia sastra dan konten.

“Karena memang bidang sastra atau konten ini kan memang sedang diminati anak-anak muda ya. Jadi, ini sangat baik untuk dunia kreatif Tanah Air ke depannya,” ujar Wulan.

Dalam kesempatan tersebut, penulis novel Matt & MOU tersebut memberikan tips agar novel bisa diadaptasi ke layar lebar. Dia menyebut, membangun alur cerita yang berkesan menjadi kunci utama.

Wulan Fadilah bagikan 4 tips menulis novel (Foto: Ravie/MPI)





“Banyak baca, banyak nonton, banyak berinteraksi sama orang. Karena terkadang ide cerita menarik itu bisa terinspirasi dari pengalaman orang lain,” tutur sang novelis.

Berdasarkan pengalamannya, Wulan Fadilah menyimpulkan, ada empat tips yang bisa diterapkan seorang novelis dalam menggarap karyanya.

Pertama, personal branding akan karya yang akan dihasilkan. “Bercerita tentang apa novel itu nantinya? Ini perlu diketahui dari awal,” ujarnya.