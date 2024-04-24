Platform Klaklik Sukses Tampung 2.800 Novel dari Kalangan Mahasiswa

DEPOK - MNC Pictures kembali mengulang kesuksesan dalam menggelar acara Klaklik Connection bertajuk 'Klaklik Deck to Campus' di lingkungan kampus.

Setelah Universitas Budi Luhur, kali ini Klaklik Connection with Avoskin Goes To Campus hadir menyapa Mahasiswa Universitas Gunadarma D, Depok Jawa Barat, pada Rabu (24/4/2024).

Acara ini dihadiri oleh 250 mahasiswa serta praktisi industri kreatif di Indonesia diantaranya Wulan Fadilah (Penulis Novel), Emilka Chaidir (Head of Movie MNC Pictures), Erny Kurniawati (Brand Director of Avoskin), dan Endah Hari Utari (Operations Director MNC Pictures).

Kepada Okezone, Endah Hari Utari mengatakan platform Klaklik berhasil mengumpulkan sebanyak 2.800 novel yang mayoritas hasil karya dari kalangan mahasiswa.

"Jadi itu menurut kita wadah ini harusnya bisa diterima dengan sangat baik karena sampai sekarang kita sudah lebih dari 2.800an novel yang masuk ke kita melalui platform Klaklik," ujar Endah Hari Utari dalam wawancara usai acara.

Endah menyebut karya-karya itu sangat berpotensi menjadi produk lain seperti film maupun sinetron.

"Ya salah satu tugas kita di Klaklik dan manajemen MNC Pictures adalah melihat potensi penulis yang bisa dialihkan menjadi produk lain seperti kita juga mempunyai novel Mahligai Cinta yang menjadi sinetron di RCTI," jelas Endah.

"Jadi kita terus menerus mengajak teman-teman Mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia utamanya dengan berbagai kegiatan salah satunya kita Goes to Campus ini yang akan bergulir tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota lain," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Elgi Purnama selaku aktor yang tergabung dalam sinetron garapan MNC Pictures berjudul Tukang Bubur Pengen Naik Haji.

Elgi menilai acara ini sarat akan pengetahuan baru bagi kalangan Mahasiswa yang tertarik di industri kreatif khususnya ranah digital.

"Keren, bahkan kegiatannya sangat positif banget, bahkan menurut gue acara kayak gini harus sering karena anak muda tuh butuh wadah untuk menyalurkan apapun yang dia bisa," ucap Elgi dalam wawancara terpisah.