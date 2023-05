JAKARTA - Pastor Juan Mogi merilis buku terbarunya berjudul Be Fun, Be Real, Be You. Perilisan buku tersebut dilakukan dalam rangka ulang tahunnya yang ke-50.

Tak hanya merilis buku dan merayakan ulang tahun saja, Pastor Juan Mogi juga menggelar acara launching buku lengkap dengan talkshow bersama Daniel Mananta. Acara tersebut bahkan digelar di Gereja GBI Gilgal, Elang Laut Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, pada Kamis, 11 Mei 2023 pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.

Dalam buku terbarunya, Pastor Juan Mogi menulis tentang prinsip dan kunci keberhasilan yang ia pelajari dari kebenaran Firman Tuhan. Bahkan Daniel Mananta pun sempat membahas kiat sukses dalam kehidupan dan bisa menjalaninya dengan Be Fun, Be Real, Be You.

"Karena ketika ngomongin sukses, udah pasti hal pertama yang kita pikirin adalah jabatan, finansial atau jumlah followers. Tapi, ini baru pertama kali ketika saya baca buku ini, saya ngeliat bahwa sukses adalah sebuah perjalanan adalah sebuah perjalanan sampai kita serupa dengan Kristus, itulah sukses sebenarnya. Dan saya pikir ini yang jadi pengingat banget sih buat saya dari buku ini," ujar Daniel Mananta dalam acara tersebut.

Pastor Juan Mogi pun menjawab, "Tuhan menciptakan kamu untuk sebuah tujuan, ibaratnya seperti seseorang yang menciptakan kursi. Kursi itu disebut sukses apabila kursi tersebut diduduki dan bukan diinjak, penciptanya pun akan sangat berbahagia," bebernya.

"Sama seperti manusia, sukses bukanlah seberapa terkenal kita, seberapa kaya kita, ataupun seberapa berprestasi kita, tapi sukses yang sejati adalah ketika kita menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan," tambah pemilik akun Instagram @juanmogi tersebut.

Pada acara talkshow bersama Daniel Mananta tersebut, beberapa pengusaha dan artis Ibukota pun sempat hadir. Bahkan acara ini juga turut dihadiri oleh lebih dari 1000 orang.

Sebagaimana diketahui, Pastor Juan Mogi adalah Senior Pastor dari gereja GBI Gilgal. Ia merupakan lulusan dari GS Fame Institute of Business dengan gelar BSBA (Bachelor Science of Business Administration) pada 1994 dan juga Master of Arts (MA) dari Leadership di Harvest International Theological Seminary di 2000.

Sebelum merilis Be Fun, Be Real, Be You, Pastor Juan sempat menulis buku best seller bertajuk Nothing is Impossible dan juga Enjoy Your Life. Selain itu, ia juga sudah menulis 5 buku lain, termasuk berkhotbah di banyak Gereja di Indonesia hingga ke luar negeri.

"Saya berharap lewat buku Be Fun, Be Real, Be You setiap kita bisa belajar cara menjalani sukses yang menyenangkan dengan nilai kebenaran Firman yang saya pelajari selama 36 tahun berjalan bersama Tuhan. Karena saya percaya, setiap dari kita pasti bisa mengalami sukses yang sesuai dengan Firman Tuhan," tandasnya.