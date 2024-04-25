Lunasi Utang KPR, Meisya Siregar Komitmen Jalani Hidup Bahagia

JAKARTA - Meisya Siregar curhat soal pelunasan utang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama puluhan tahun.

Sebelumnya, Meisya dan sang suami, Bebi Romeo, mengaku tidak memprioritaskan pelunasan utang KPR. Dia lebih memilih menginvestasikan keuangannya di bidang bisnis maupun untuk keperluan lain.

Ibu tiga anak itu pun bersyukur setelah berhasil melunasi utang tersebut di usia 45 tahun.

"Dari dulu lunasin KPR mmg bukan prioritas aku dan @bebi_romeo . Karena belum punya ilmu, jadi mikirnya ya duit nya di puterin buat bisnis (bisa untung dan bahkan rugiiii karena pandemi)," tulis Meisya Siregar di akun Instagramnya, @meisya_siregar, Kamis (25/4/2024).

"Intinya buat beli kenyamanan hidup kita. Pastinya sudah disisihkan untuk proteksi, dana darurat, tabungan dan sedikit investasi. Terus semakin umur bertambah dan sudah tahu ilmunya, kita malah nekat uangnya kepake lagi buat Haji Furoda yang ++++++ (keputusan terbaik dalam hidup kami Alhamdulillah)," sambungnya.

Meisya pun mulai sadar jika hidup akan lebih bahagia tanpa memiliki utang.

Namun, dia tak menyalahkan pihak manapun yang masih berutang demi memiliki rumah sendiri.

Bicara pencapaian, Meisya juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda.

Wahai anak anak Gen Z, nggak usah berambisi berlebihan untuk harus punya rumah sebelum umur 30 yah, sampai akhirnya memaksakan diri. Tenang. Ini lhooo Tante sama Om baru lunas umur 45 tahun. Bukan berarti kami ga sukses dan gagal ya," tulis Meisya.

"Jadi, buat pilihan hidup yang realistis aja. Jangan sampai kebakaran jenggot lihat pencapaian orang. Pegel, karena setiap orang punya jalan hidup yang dipilih pasti nggak sama," lanjutnya.

