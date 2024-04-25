Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lunasi Utang KPR, Meisya Siregar Komitmen Jalani Hidup Bahagia

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |23:01 WIB
Lunasi Utang KPR, Meisya Siregar Komitmen Jalani Hidup Bahagia
Meisya Siregar komitmen bahagia tanpa utang (Foto: IG Meisya)
A
A
A

JAKARTA - Meisya Siregar curhat soal pelunasan utang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama puluhan tahun.

Sebelumnya, Meisya dan sang suami, Bebi Romeo, mengaku tidak memprioritaskan pelunasan utang KPR. Dia lebih memilih menginvestasikan keuangannya di bidang bisnis maupun untuk keperluan lain.

Ibu tiga anak itu pun bersyukur setelah berhasil melunasi utang tersebut di usia 45 tahun.

Lunasi Utang KPR, Meisya Siregar Komitmen Jalani Hidup Bahagia

"Dari dulu lunasin KPR mmg bukan prioritas aku dan @bebi_romeo . Karena belum punya ilmu, jadi mikirnya ya duit nya di puterin buat bisnis (bisa untung dan bahkan rugiiii karena pandemi)," tulis Meisya Siregar di akun Instagramnya, @meisya_siregar, Kamis (25/4/2024).

"Intinya buat beli kenyamanan hidup kita. Pastinya sudah disisihkan untuk proteksi, dana darurat, tabungan dan sedikit investasi. Terus semakin umur bertambah dan sudah tahu ilmunya, kita malah nekat uangnya kepake lagi buat Haji Furoda yang ++++++ (keputusan terbaik dalam hidup kami Alhamdulillah)," sambungnya.

Meisya pun mulai sadar jika hidup akan lebih bahagia tanpa memiliki utang.

Namun, dia tak menyalahkan pihak manapun yang masih berutang demi memiliki rumah sendiri.

Bicara pencapaian, Meisya juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda.

Wahai anak anak Gen Z, nggak usah berambisi berlebihan untuk harus punya rumah sebelum umur 30 yah, sampai akhirnya memaksakan diri. Tenang. Ini lhooo Tante sama Om baru lunas umur 45 tahun. Bukan berarti kami ga sukses dan gagal ya," tulis Meisya.

"Jadi, buat pilihan hidup yang realistis aja. Jangan sampai kebakaran jenggot lihat pencapaian orang. Pegel, karena setiap orang punya jalan hidup yang dipilih pasti nggak sama," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000561/pesan-menohok-meisya-siregar-ke-gen-z-jangan-kebakaran-jenggot-lihat-pencapaian-orang-tYvVC57zE9.jpg
Pesan Menohok Meisya Siregar ke Gen Z: Jangan Kebakaran Jenggot Lihat Pencapaian Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000390/meisya-siregar-akhirnya-lunasi-utang-kpr-puluhan-tahun-takut-meninggal-masih-terjebak-riba-FkFwxYBSmZ.jpg
Meisya Siregar Akhirnya Lunasi Utang KPR Puluhan Tahun: Takut Meninggal Masih Terjebak Riba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972788/viral-kasus-perundungan-meisya-siregar-soroti-undang-undang-perlindungan-anak-9HIkQUKbLr.jpg
Viral Kasus Perundungan, Meisya Siregar Soroti Undang-Undang Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972568/geram-dengan-kasus-bullying-di-sekolah-meisya-siregar-viralin-jrWVL2NYbB.jpg
Geram dengan Kasus Bullying di Sekolah, Meisya Siregar: Viralin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/33/2802161/tulis-pesan-di-akhir-bulan-ramadan-meisya-siregar-ingatkan-terus-beribadah-XuBWmTTCJK.jpg
Tulis Pesan di Akhir Bulan Ramadan, Meisya Siregar Ingatkan Terus Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/33/2629183/harapan-meisya-siregar-usai-menunaikan-ibadah-haji-di-tanah-suci-WyDQcm6h8R.jpg
Harapan Meisya Siregar Usai Menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement