Geram dengan Kasus Bullying di Sekolah, Meisya Siregar: Viralin!

Meisya Siregar geram dengan kasus bullying di sekolah (Foto: Instagram/meisya__siregar)

JAKARTA - Kasus bullying di salah satu sekolah internasional di kawasan BSD, Tangerang Selatan menjadi perbincangan hangat. Apalagi kasus tersebut menyeret nama putra sulung Vincent Rompies, FLR.

FLR bahkan diduga ikut melakukan perundungan bersama teman-teman gengnya.

Sebelum kasus ini viral di media sosial X, artis Teuku Zacky berbagi cerita mengenai kronologi kejadian perundungan di sekolah baru-baru ini. Diduga peristiwa ini sama dengan yang dilakukan FRL.

Namun, Teuku Zacky tak ingin menyebutkan informasi apapun soal nama sekolah, pelaku, hingga korban bullying tersebut.

"Baru saja terjadi bullying yang sangat kejam dari senior / kakak kelas kepada adik kelasnya. Cerita yang saya dapatkan ini dilakukan oleh sekelompok geng anak sekolah tersebut kepada adik kelasnya yang katanya dilakukan sebagai "tes fisik" untuk masuk ke genk tersebut," ujar Teuku Zacky dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @teukuzacky, Senin, 19 Februari 2024.

Unggahan ini pun turut dikomentari oleh artis Meisya Siregar yang ikut geram dengan tindak perundungan ini. Dia ingin peristiwa ini menjadi viral di media sosial agar menjadi perhatian serius.

"Viralin," ujar Meisya Siregar.

Meisya Siregar juga mengaku mendengar soal perilaku bullying di sekolah dari anaknya. Meisya merasa geram lantaran tindakan para pelaku sudah meresahkan anak-anak di sekolah dan tentunya para orangtua.

Sebagai orangtua, Meisya tentu khawatir dengan nasib anak-anaknya yang dihantui dengan tindak perundungan di sekolah.