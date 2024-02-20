Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Geram dengan Kasus Bullying di Sekolah, Meisya Siregar: Viralin!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |07:03 WIB
Geram dengan Kasus Bullying di Sekolah, Meisya Siregar: Viralin!
Meisya Siregar geram dengan kasus bullying di sekolah (Foto: Instagram/meisya__siregar)
A
A
A

JAKARTA - Kasus bullying di salah satu sekolah internasional di kawasan BSD, Tangerang Selatan menjadi perbincangan hangat. Apalagi kasus tersebut menyeret nama putra sulung Vincent Rompies, FLR.

FLR bahkan diduga ikut melakukan perundungan bersama teman-teman gengnya.

Sebelum kasus ini viral di media sosial X, artis Teuku Zacky berbagi cerita mengenai kronologi kejadian perundungan di sekolah baru-baru ini. Diduga peristiwa ini sama dengan yang dilakukan FRL.

Namun, Teuku Zacky tak ingin menyebutkan informasi apapun soal nama sekolah, pelaku, hingga korban bullying tersebut.

Meisya Siregar

Meisya Siregar geram dengan kasus bullying di sekolah (Foto: Instagram/meisya__siregar)


"Baru saja terjadi bullying yang sangat kejam dari senior / kakak kelas kepada adik kelasnya. Cerita yang saya dapatkan ini dilakukan oleh sekelompok geng anak sekolah tersebut kepada adik kelasnya yang katanya dilakukan sebagai "tes fisik" untuk masuk ke genk tersebut," ujar Teuku Zacky dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @teukuzacky, Senin, 19 Februari 2024.

Unggahan ini pun turut dikomentari oleh artis Meisya Siregar yang ikut geram dengan tindak perundungan ini. Dia ingin peristiwa ini menjadi viral di media sosial agar menjadi perhatian serius.

"Viralin," ujar Meisya Siregar.

Meisya Siregar juga mengaku mendengar soal perilaku bullying di sekolah dari anaknya. Meisya merasa geram lantaran tindakan para pelaku sudah meresahkan anak-anak di sekolah dan tentunya para orangtua.

Sebagai orangtua, Meisya tentu khawatir dengan nasib anak-anaknya yang dihantui dengan tindak perundungan di sekolah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000736/lunasi-utang-kpr-meisya-siregar-komitmen-jalani-hidup-bahagia-ttXaDsQ02c.jpg
Lunasi Utang KPR, Meisya Siregar Komitmen Jalani Hidup Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000561/pesan-menohok-meisya-siregar-ke-gen-z-jangan-kebakaran-jenggot-lihat-pencapaian-orang-tYvVC57zE9.jpg
Pesan Menohok Meisya Siregar ke Gen Z: Jangan Kebakaran Jenggot Lihat Pencapaian Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000390/meisya-siregar-akhirnya-lunasi-utang-kpr-puluhan-tahun-takut-meninggal-masih-terjebak-riba-FkFwxYBSmZ.jpg
Meisya Siregar Akhirnya Lunasi Utang KPR Puluhan Tahun: Takut Meninggal Masih Terjebak Riba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972788/viral-kasus-perundungan-meisya-siregar-soroti-undang-undang-perlindungan-anak-9HIkQUKbLr.jpg
Viral Kasus Perundungan, Meisya Siregar Soroti Undang-Undang Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/33/2802161/tulis-pesan-di-akhir-bulan-ramadan-meisya-siregar-ingatkan-terus-beribadah-XuBWmTTCJK.jpg
Tulis Pesan di Akhir Bulan Ramadan, Meisya Siregar Ingatkan Terus Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/33/2629183/harapan-meisya-siregar-usai-menunaikan-ibadah-haji-di-tanah-suci-WyDQcm6h8R.jpg
Harapan Meisya Siregar Usai Menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement