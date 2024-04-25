Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Meisya Siregar Akhirnya Lunasi Utang KPR Puluhan Tahun: Takut Meninggal Masih Terjebak Riba

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |11:05 WIB
Meisya Siregar Akhirnya Lunasi Utang KPR Puluhan Tahun: Takut Meninggal Masih Terjebak Riba
Meisya Siregar akhirnya lunasi utang KPR (Foto: Instagram/meisya_siregar)
JAKARTA - Meisya Siregar dan Bebi Romeo tengah berbahagia. Pasalnya, ia dan sang suami berhasil melunasi utang KPR (Kredit Pemilikan Rumah) diusia 45 tahun.

Hal ini dibagikan Meisya melalui postingan Instagram @meisya_siregar.

Dalam unggahan itu, terlihat foto ia dan suaminya, Bebi Romeo, tampak tersenyum lebar ke arah kamera sambil memegang sertifikat tanah yang dirilis BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI.

"Senyumlah. Syukuri hidupmu. Katakan pada dunia. Bahwa kita mampu (lunasin). Masih banyak yang lebih susah (nyicil)," tulis Meisya Siregar.

Ibu tiga anak itu tampak sangat berbahagia ketika menerima sertifikat tanah tersebut. Di sisi lain, Meisya teringat dengan kehidupan generasi z yang kerap dinilai penuh drama.

Lewat unggahan itu, dia langsung memberikan pesan khusus ke Gen Z terkait pencapaian hidup.

Meisya Siregar dan Bebi Romeo

Meisya Siregar akhirnya lunasi utang KPR (Foto: Instagram/meisya_siregar)


"Wahai anak anak Gen Z nggak usah berambisi berlebihan untuk harus punya rumah sebelum umur 30 yah, sampai akhirnya memaksakan diri," lanjut Meisya Siregar.

"Tenang. Ini lhooo, Tante sama Om baru lunas umur 45 tahun. Bukan berarti kami nggak sukses dan gagal ya," tambahnya.

Meisya lalu menceritakan lika-likunya bersama Bebi dalam melunasi utang tersebut. Diakui Meisya, pelunasan KPR sebelumnya memang tak menjadi prioritas lantaran belum memiliki pengetahuan agama yang cukup.

"Dari dulu lunasin KPR memang bukan prioritas aku & @bebi_romeo. Karena belum punya ilmu, jadi mikirnya ya duitnya di puterin buat bisnis (bisa untung dan bahkan rugi karena pandemi)," jelas Meisya.

