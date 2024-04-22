Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Dewi Kesal Difitnah Terseret Kasus Suami Sandra Dewi: Lama-Lama Kok Saya Dimanfaatkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:45 WIB
Ayu Dewi Kesal Difitnah Terseret Kasus Suami Sandra Dewi: Lama-Lama Kok Saya Dimanfaatkan
Ayu Dewi kesal difitnah ikut terlibat dalam kasus korupsi suami Sandra Dewi (Foto: Instagram/mrsayudewi)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Dewi akhirnya mengungkapkan kekesalannya lantaran terus difitnah ikut terlibat dalam kasus korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Diketahui, fitnahan tersebut mencuat usai kemunculan kabar dugaan keterlibatan artis berinisial A dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022, yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu Dewi tegas membantah semua pemberitaan yang menyeret namanya. Bahkan ia merasa namanya dimanfaatkan oleh sejumlah media.

"Menanggapi berita hoax. Saya diam tapi lama-alam kok saya berada dimanfaatkan dengan judul-judul clickbait," tulis Ayu Dewi di Instagram @mrsayudewi, Senin (22/4/2024).

Istri Regi Datau kemudian menegaskan tiga poin penting. Pertama, ia tidak pernah menjadi Master Ceremony (MC) di acara peluncuran jet pribadi Harvey Moeis.

Ayu Dewi

Ayu Dewi kesal difitnah ikut terlibat dalam kasus korupsi suami Sandra Dewi (Foto: Instagram/mrsayudewi)


"Saya ga pernah nge-host atau nge-MC-in peluncuran pesawat jet pribadi atau pemberian pesawat jet pribadi," tegas Ayu Dewi.

Selama ini, Ayu Dewi hanya pernah jadi MC untuk acara ulang tahun anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

"Ulang tahun anak teman artis yang saya pernah MC-in itu hanya RANS dan Atta Aurel semuanya live di TV atau YouTube mereka, jadi bisa dilihat semua orang," tambah Ayu Dewi.

Di poin ketiga, Ayu Dewi memilih untuk tidak membagikan tangkapan layar soal artikel-artikel yang memfitnahnya demi sebuah traffic atau views.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138920/gisella_anastasia_dan_ayu_dewi-KQdR_large.jpg
Ayu Dewi Bantah Tegur Gisel yang Pamer Kemesraan dengan Cinta Brian di Nikahan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003944/ayu-dewi-kembali-semangat-bekerja-usai-anaknya-sembuh-dari-bronkopneumonia-MVw7u1Xycc.jpg
Ayu Dewi Kembali Semangat Bekerja Usai Anaknya Sembuh dari Bronkopneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/33/2996401/anak-ayu-dewi-dilarikan-ke-rumah-sakit-untuk-jalani-perawatan-intensif-wmIiArOdFE.jpg
Anak Ayu Dewi Dilarikan ke Rumah Sakit untuk Jalani Perawatan Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987559/tetangga-ayu-dewi-protes-merasa-terganggu-dengan-pembangunan-rumah-barunya-Y7DePsRYjx.jpg
Tetangga Ayu Dewi Protes, Merasa Terganggu dengan Pembangunan Rumah Barunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941178/ayu-dewi-nyaris-pingsan-langsung-dibawa-ke-ugd-gegara-asam-lambung-naik-t5xpGGBM7X.jpg
Ayu Dewi Nyaris Pingsan, Langsung Dibawa ke UGD Gegara Asam Lambung Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/33/2878987/unik-banget-ayu-dewi-siapkan-39-kue-ultah-untuk-dirinya-sendiri-i5GSOZkQAL.jpg
Unik Banget, Ayu Dewi Siapkan 39 Kue Ultah untuk Dirinya Sendiri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement