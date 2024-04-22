Ayu Dewi Kesal Difitnah Terseret Kasus Suami Sandra Dewi: Lama-Lama Kok Saya Dimanfaatkan

JAKARTA - Ayu Dewi akhirnya mengungkapkan kekesalannya lantaran terus difitnah ikut terlibat dalam kasus korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Diketahui, fitnahan tersebut mencuat usai kemunculan kabar dugaan keterlibatan artis berinisial A dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022, yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu Dewi tegas membantah semua pemberitaan yang menyeret namanya. Bahkan ia merasa namanya dimanfaatkan oleh sejumlah media.

"Menanggapi berita hoax. Saya diam tapi lama-alam kok saya berada dimanfaatkan dengan judul-judul clickbait," tulis Ayu Dewi di Instagram @mrsayudewi, Senin (22/4/2024).

Istri Regi Datau kemudian menegaskan tiga poin penting. Pertama, ia tidak pernah menjadi Master Ceremony (MC) di acara peluncuran jet pribadi Harvey Moeis.

Ayu Dewi kesal difitnah ikut terlibat dalam kasus korupsi suami Sandra Dewi (Foto: Instagram/mrsayudewi)





"Saya ga pernah nge-host atau nge-MC-in peluncuran pesawat jet pribadi atau pemberian pesawat jet pribadi," tegas Ayu Dewi.

Selama ini, Ayu Dewi hanya pernah jadi MC untuk acara ulang tahun anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

"Ulang tahun anak teman artis yang saya pernah MC-in itu hanya RANS dan Atta Aurel semuanya live di TV atau YouTube mereka, jadi bisa dilihat semua orang," tambah Ayu Dewi.

Di poin ketiga, Ayu Dewi memilih untuk tidak membagikan tangkapan layar soal artikel-artikel yang memfitnahnya demi sebuah traffic atau views.