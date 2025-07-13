Rehat dari Dunia Hiburan, Syifa Hadju Tolak Tawaran Film dan Series Dewasa

JAKARTA - Syifa Hadju memutuskan untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Setelah menyelesaikan proses syuting sinetron striping yang menguras energi, aktris muda ini memilih untuk tidak buru-buru menerima tawaran proyek baru.

Dalam masa rehatnya, kekasih El Rumi ini mengungkap sedang selektif memilih peran. Ia bahkan secara terang-terangan menolak sejumlah tawaran film dan serial yang mengandung adegan dewasa.

“Kalau kalian tahu, market film dan series sekarang lagi kiblatnya ke 17/21 ke atas. Jadi banyak adegan-adegan yang mengharuskan aku untuk begitu,” ungkap Syifa lewat akun Instagram fanbase-nya, @elsyifa.moment, Minggu (13/7/2025).

Bagi Syifa, tampil dalam adegan dewasa bukanlah arah karier yang ingin ia tuju. Ia menegaskan tidak ingin mengambil bagian dalam proyek semacam itu.

“Aku tuh tidak ke situ arahnya,” tegasnya.

Syifa juga menyebut sudah cukup lama berkecimpung di dunia sinetron dan series. Ia kini ingin mencoba peran yang berbeda, yang tidak hanya menantang, tapi juga memberikan kenyamanan secara emosional dan profesional.

“Aku ingin ambil proyek yang bisa bikin aku benar-benar enjoy, dan aku suka banget sama jalan ceritanya,” lanjut aktris berusia 24 tahun ini.