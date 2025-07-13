Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rehat dari Dunia Hiburan, Syifa Hadju Tolak Tawaran Film dan Series Dewasa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |20:01 WIB
Rehat dari Dunia Hiburan, Syifa Hadju Tolak Tawaran Film dan Series Dewasa
Rehat dari Dunia Hiburan, Syifa Hadju Tolak Tawaran Film dan Series Dewasa (Foto: IG Syifa Hadju)
A
A
A

JAKARTA - Syifa Hadju memutuskan untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Setelah menyelesaikan proses syuting sinetron striping yang menguras energi, aktris muda ini memilih untuk tidak buru-buru menerima tawaran proyek baru.

Dalam masa rehatnya, kekasih El Rumi ini mengungkap sedang selektif memilih peran. Ia bahkan secara terang-terangan menolak sejumlah tawaran film dan serial yang mengandung adegan dewasa.

“Kalau kalian tahu, market film dan series sekarang lagi kiblatnya ke 17/21 ke atas. Jadi banyak adegan-adegan yang mengharuskan aku untuk begitu,” ungkap Syifa lewat akun Instagram fanbase-nya, @elsyifa.moment, Minggu (13/7/2025).

Syifa Hadju
Rehat dari Dunia Hiburan, Syifa Hadju Tolak Tawaran Film dan Series Dewasa (Foto: IG Syifa Hadju)

Bagi Syifa, tampil dalam adegan dewasa bukanlah arah karier yang ingin ia tuju. Ia menegaskan tidak ingin mengambil bagian dalam proyek semacam itu.

“Aku tuh tidak ke situ arahnya,” tegasnya.

Syifa juga menyebut sudah cukup lama berkecimpung di dunia sinetron dan series. Ia kini ingin mencoba peran yang berbeda, yang tidak hanya menantang, tapi juga memberikan kenyamanan secara emosional dan profesional.

“Aku ingin ambil proyek yang bisa bikin aku benar-benar enjoy, dan aku suka banget sama jalan ceritanya,” lanjut aktris berusia 24 tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174707/syifa_hadju-KtA4_large.jpg
Harga Cincin Lamaran Syifa Hadju Nyaris Rp1 Miliar, Netizen: Sungkem sama Tuan Muda El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/33/3152839/syifa_hadju-skwY_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Syifa Hadju, Artis Cantik yang Pilih Rehat dari Dunia Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151332/syifa_hadju-gXiN_large.jpg
Alasan Syifa Hadju Pilih Rehat Sejenak dari Dunia Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147893/syifa_hadju-PH52_large.jpg
Ditawari Maia Estianty Pakai Bros Safir, Syifa Hadju Malah Takut: Aku Bawa Rumah Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136346/syifa_hadju-vLgM_large.jpg
Biodata dan Agama Syifa Hadju yang Dikabarkan Sudah Dilamar El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125747/syifa_hadju-YhX0_large.jpg
Syifa Hadju Sempat Tak Memikirkan Pernikahan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement