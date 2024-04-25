Ria Ricis Cerita soal Baby Box yang Tak Terpakai, Netizen: Nifas Maunya Pacaran Mulu

JAKARTA - Ria Ricis mendadak curhat soal kehidupannya usai melahirkan anak pertamanya, Cut Raifa Ara Moana pada Juli 2022 Melalui akun Instagram Storynya, Ricis mengaku sudah membeli tiga buah baby box agar sang putri bisa tidur di sana, sementara dia dan Ryan kembali bermesraan layaknya orang pacaran.

Sayangnya, keinginan Ricis tersebut sama sekali tidak bisa terwujud. Sebab, Ryan diduga lebih memilih anaknya untuk tidur satu kasur dengannya, tepatnya diapit oleh dirinya dan juga Ricis.

Keputusan Ryan untuk menaruh anak mereka di tengah, rupanya membuat Ricis merasa bahagia saat ini. Sebab, hubungannya dengan Moana justru semakin erat, bahkan bocah yang akan genap berusia 2 tahun itu sama sekali tak bisa jauh darinya.

"Cerita sedikit, waktu awal lahiran ada bayi di rumah. Aku sudah siapin baby box (biar ortunya tetap bisa mesraan di kasur). Maklum masih pengin naracap. Tapi 3x beli baby box 3-3-nya nggak ada yang kepake karena papanya maunya Moana di tengah," ungkap Ricis pada unggahannya di Instagram Story.

"Hikmahnya adalah, sampai sekarang Moana lengket banget ke ibunya.. (aku jadi berasa punya pacar)," lanjutnya.

Lewat tulisannya, Ricis pun mengaku bersyukur lantaran saat Moana baru lahir, sang anak tidak diizinkan oleh Ryan tidur di baby box. Sebab, hal itu rupanya membuat bonding antara dirinya dengan Moana semakin kuat.

"Masyaallah, mungkin kalau dulu dipakein baby box, nggak selengket ini. Tapi inilah jalan hidup. Apa yang kita rencanakan kadang bukan yang terbaik menurut Allah.. Tapi jalan Allah, udah pasti itu yang terbaik," tutupnya.

Curhatan Ria Ricis soal baby box yang diunggah ulang oleh akun @lambe_danu pun dikomentari oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa gugatan yang dilayangkan Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terjadi lantaran kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi.

"Emak aneh. Nifas masak iya mau pacaran mulu kok yg dibahas itu2 aja … dianggurin lah pacaran lah pinginnya anu2 trs keknya org ini," kata jeon***.