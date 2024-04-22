Keluarga Teuku Ryan Sempat Gelar Mediasi Sebelum Ria Ricis Ajukan Gugatan Cerai

JAKARTA - Ria Ricis melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Januari 2024. Rupanya, sebelum Ricis mengajukan gugatan, pihak keluarga Teuku Ryan sudah terlebih dahulu menggelar mediasi guna mempertahankan rumah tangga mereka.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh ayah Ryan, Teuku Rustam Effendy. Sayangnya, usaha mereka untuk mempertahankan rumah tangga sang anak sama sekali tidak membuahkan hasil.

"Ada mediasi ada dua kali kita tetap berusaha jangan sampai pisah tetapi kita serahkan Allah maha tahu mungkin ada perubahan kita nggak tahu," ungkap Teuku Rustam Effendy usai menjalani di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (22/4/2024).

Meskipun Ricis keukeuh ingin berpisah, Teuku Rustam menyebut jika anaknya telah berupaya keras untuk rujuk kembali. Namun masih menemui jalan buntu karena adik Oki Setiana Dewi itu tetap ingin berpisah.

"Banyaklah cuma dari pihak Ricis dia tetap keukeuh mau minta pisah dan macam-macam lah cuma nggak mungkin saya ceritain disini," jelasnya.

Bahkan dalam upaya rujuk, Teuku Rustam mengaku kalau ia meminta putranya untuk meminta maaf secara pribadi kepada Ricis. Karena dirinya menduga adanya kesalahan yang dilakukan selama pernikahan.

"Saya suruh dia minta maaf ke Ricis mungkin gitu Teuku Ryan ada kesibukan, kita nggak paham lah Ricis juga ada kerjaan, ayah nggak disini juga nggak pamah dan nggak mau mencampuri rezekinya Teuku Ryan. Dia tetap berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya," tandasnya.

