Lewat Lagu, Meiska Adinda Sindir Matinya Logika saat Jatuh Cinta

JAKARTA - Jika biasanya badut dianggap sebagai sosok yang membawa kebahagiaan dan keceriaan, lagu terbaru Meiska Adinda justru menghadirkan cerita yang berbeda.

Lagu yang diciptakan oleh Raguel Lewi, Mytha Lestari, Andre Lizt dari Eltandre ini berjudul Badut dan mengisahkan tentang seseorang yang terjebak dalam perasaan cinta hingga kehilangan jernihnya pikiran.

BACA JUGA: Meiska Adinda Tak Menyangka Raih Double Platinum di Malaysia dan Indonesia

Menurut Meiska, lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang sangat mencintai pacarnya, bahkan sampai rela mengorbankan diri untuk menghibur dan menyemangatinya yang masih terbebani trauma masa lalu.

“Ceritanya tentang cewek yang terlalu sayang dengan pacarnya sampai akhirnya menjadi bodoh karena mau jungkir-balik menemani si cowok yang masih punya trauma masa lalu. Istilahnya, cewek ini menjadi badut yang menghibur si cowok di masa-masa sakitnya saja,” ungkap Meiska.

Namun, akibatnya, perempuan tersebut menjadi terlalu mengorbankan diri dan kehilangan kejernihan pikiran, seperti seorang "badut" yang hanya menghibur saat pasangannya sedang bermasalah.

Selain menyanyikan lagu ini, Meiska juga turut berkontribusi dalam penulisan beberapa liriknya. Lagu ini mengusung genre pop ballad, yang merupakan keahlian Meiska setelah sebelumnya menghadirkan pop RnB di single keempatnya, "Telat Cemburu".

Proses pembuatan lagu "Badut" berjalan cukup cepat karena merupakan bagian dari beberapa lagu yang direncanakan akan masuk ke dalam album. Meiska berharap lagu ini dapat memberikan pesan bahwa mencintai seseorang boleh, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan diri dan kehilangan diri sendiri.

Rilis single kelima ini menjadi sebuah berkah bagi Meiska karena dapat bertemu dengan berbagai orang berbakat yang membantunya berkembang dalam dunia musik. Dia juga mengungkapkan rencananya untuk merilis album tahun ini, yang sudah hampir selesai dalam proses persiapannya.

“Orang-orang sudah sering nanya ke aku, kapan lagi bikin lagu pop ballad karena itu aku memilih lagu ini sebagai single kelima. Mengingat genre ini sudah sering aku nyanyikan, jadi proses dari awal sampai rekamannya sendiri tidak mengalami hambatan yang berarti.” Diakui Meiska, bahwa pengerjaan “Badut” tergolong cepat karena dikerjakan bersama dengan beberapa lagu yang rencananya akan dimasukkan ke album. “Prosesnya cukup cepat, mulai dari dikasih draft lagu, workshop online, hingga akhirnya rekaman di Jakarta. Syukurlah, semua berjalan lancar,” jelasnya.