Gara-Gara Film IT, Meiska Trauma dengan Badut

JAKARTA - Meiska Adinda semakin dewasa justru nggak suka badut. Meski dahulu Meiska merupakan salah satu yang suka banget sama badut, bahkan sering melihat badut di berbagai acara ulang tahun yang didatanginya. Baginya terlihat seperti sosok yang lucu dan menggemaskan, namun kini sudah tidak lagi.

Hal ini dimulai tahun 2017, ketika film ‘IT’ yang lekat dengan badut horor tayang di Indonesia. Film horor tersebut kemudian membawa pandangan baru terhadap badut yang sudah dikenal sejak kecil. Nggak sedikit orang yang menolak untuk bertemu badut, termasuk Meiska.

“Sejak nonton film ‘IT’ aku jadi agak takut sama badut,” ujarnya sambil tertawa. “Misal lagi di mall, terus tiba-tiba ada badut, suka deg-degan gitu,” lanjutnya. Meiska juga mengaku responnya terhadap badut jadi sedikit norak, tapi Meiska tetap merasa deg-degan.