Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Film IT, Meiska Trauma dengan Badut

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |01:01 WIB
Gara-Gara Film IT, Meiska Trauma dengan Badut
Meiska Adinda trauma dengan badut (Foto: IG Meiska)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda semakin dewasa justru nggak suka badut. Meski dahulu Meiska merupakan salah satu yang suka banget sama badut, bahkan sering melihat badut di berbagai acara ulang tahun yang didatanginya. Baginya terlihat seperti sosok yang lucu dan menggemaskan, namun kini sudah tidak lagi.

Hal ini dimulai tahun 2017, ketika film ‘IT’ yang lekat dengan badut horor tayang di Indonesia. Film horor tersebut kemudian membawa pandangan baru terhadap badut yang sudah dikenal sejak kecil. Nggak sedikit orang yang menolak untuk bertemu badut, termasuk Meiska.

Gara-Gara Film IT, Meiska Trauma dengan Badut

“Sejak nonton film ‘IT’ aku jadi agak takut sama badut,” ujarnya sambil tertawa. “Misal lagi di mall, terus tiba-tiba ada badut, suka deg-degan gitu,” lanjutnya. Meiska juga mengaku responnya terhadap badut jadi sedikit norak, tapi Meiska tetap merasa deg-degan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement