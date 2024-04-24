Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meiska Adinda Tak Menyangka Raih Double Platinum di Malaysia dan Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |01:01 WIB
Meiska Adinda Tak Menyangka Raih Double Platinum di Malaysia dan Indonesia
Meiska Adinda (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan di Indonesia. Terbukti debutnya lewat single Hilang Tanpa Bilang berhasil membawa prestasi.

Lagu Hilang Tanpa Bilang berhasil mendapatkan double platinum di Malaysia dan Indonesia. Meiska tak menyangka tas capaian tersebut.

Meiska Adinda Tak Menyangka Raih Double Platinum di Malaysia dan Indonesia

"Wah, beneran nih? Aku nggak nyangka banget. Seneng banget ternyata masih banyak yang suka dan dengerin lagu HTB," ungkap Meiska.

"Aku sendiri sebenernya lagi merasakan euphoria dari single Telat cemburu, tapi tentunya ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan dan aku sangat bersyukur bangeet-" lanjut Meiska.

Seperti diketahui, Meiska Adinda merilis single terbaru bertajuk Hilang Tanpa Bilang. Lagu bernuansa galau ini berkisah tentang seseorang yang dighosting tanpa alasan saat tengah menjalin pendekatan.

1 2
