Cerita Herjunot Ali Diam-Diam Geluti Dunia DJ

JAKARTA - Herjunot Ali diam-diam menggeluti dunia DJ. Tak banyak yang tahu, kini Herjunot Ali piawai bermain turntable.

Herjunot Ali telah menekuni dunia DJ selama 20 tahun. Bahkan hal tersebut telah ia lakukan jauh sebelum menekuni dunia akting yang melambungkan namanya.

"Saya sudah 20 tahun menjadi DJ," ungkap Herjunot dalam sebuah wawancara baru-baru ini. "Tapi saya memang lebih dulu jadi aktor. Saya main film di usia 18 tahun, dan DJ 20 tahun."

DJ dan musik begitu melekat dalam diri. Kini, musik bukan hanya menjadi sekadar hobi melainkan mata pencaharian.

"Karena saya suka musik, dan saya memulai karir sebagai presenter musik. Ini bukan hobi ya, tapi mata pencaharian saya juga," jelasnya.

Selain itu, Herjunot juga kini lebih nyaman menjadi seorang DJ ketimbang bermain film. Bayaran yang mahal dan jam kerja yang sedikit membuat dirinya bisa melupakan dunia film.

"Lebih enjoy jadi DJ daripada main film," akunya. "Cara kerjanya yang enak, karena hanya main sebentar dibayar mahal." sambung Herjunot Ali.