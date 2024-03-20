Olla Ramlan Bantah Punya Hubungan Spesial dengan Herjunot Ali: Dia Teman Baik

JAKARTA -Ramai beredar foto antara Olla Ramlan dan Herjunot Ali di media sosial. Namun Olla Ramlan membantah memiliki hubungan spesial dengan Herjunot Ali. Mantan suami Aufar Hutapea ini mengaku hanya berteman dengan sang aktor.

"Junot? Dia teman, teman baik," kata Olla Ramlan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Kebanyakan teman Olla Ramlan memang banyak laki-laki dan salah satunya adalah Herjunot Ali.

"Kita kan berteman, teman aku cowok banyak banget. Junot salah satu teman aku juga, kita bersahabat baik aja enggak ada gimana-gimana," terang Olla Ramlan.

Namun Olla Ramlan tak menutup hati untuk pria lain, hanya saja tidak dengan aktor film 5 CM tersebut.

"Buka hati buka buka aja, kita jalani aja, untuk sementara kita berteman," tambah Olla Ramlan.

Setelah gagal dua kali dalam membangun rumah tangga, Olla Ramlan kini lebih selektif lagi untuk mencari pasangan.

"Untuk sekarang udah buka hati buat siapa aja, tapi kita harus memilih-milih karena aku sudah dua kali gagal, tapi siapa pun itu mudah-mudahan cocok dan baik buat aku," tutur Olla Ramlan.

Sekedar informasi, Olla Ramlan pertama kali menikah dengan Alex Tian pada 2003. Sayangnya pernikahan itu berakhir bercerai setelah 7 tahun.

Dari pernikahan itu, ia dikaruniai satu anak laki-laki bernama Sean Nabila Ramlan.

