Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olla Ramlan Bantah Punya Hubungan Spesial dengan Herjunot Ali: Dia Teman Baik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:01 WIB
Olla Ramlan Bantah Punya Hubungan Spesial dengan Herjunot Ali: Dia Teman Baik
Olla Ramlan bantah punya hubungan asmara dengan Herjunot Ali (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA -Ramai beredar foto antara Olla Ramlan dan Herjunot Ali di media sosial. Namun Olla Ramlan membantah memiliki hubungan spesial dengan Herjunot Ali. Mantan suami Aufar Hutapea ini mengaku hanya berteman dengan sang aktor.

"Junot? Dia teman, teman baik," kata Olla Ramlan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Kebanyakan teman Olla Ramlan memang banyak laki-laki dan salah satunya adalah Herjunot Ali.

Olla Ramlan Bantah Punya Hubungan Spesial dengan Herjunot Ali: Dia Teman Baik

"Kita kan berteman, teman aku cowok banyak banget. Junot salah satu teman aku juga, kita bersahabat baik aja enggak ada gimana-gimana," terang Olla Ramlan.

Namun Olla Ramlan tak menutup hati untuk pria lain, hanya saja tidak dengan aktor film 5 CM tersebut.

"Buka hati buka buka aja, kita jalani aja, untuk sementara kita berteman," tambah Olla Ramlan.

Setelah gagal dua kali dalam membangun rumah tangga, Olla Ramlan kini lebih selektif lagi untuk mencari pasangan.

"Untuk sekarang udah buka hati buat siapa aja, tapi kita harus memilih-milih karena aku sudah dua kali gagal, tapi siapa pun itu mudah-mudahan cocok dan baik buat aku," tutur Olla Ramlan.

Sekedar informasi, Olla Ramlan pertama kali menikah dengan Alex Tian pada 2003. Sayangnya pernikahan itu berakhir bercerai setelah 7 tahun.

Dari pernikahan itu, ia dikaruniai satu anak laki-laki bernama Sean Nabila Ramlan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184917/olla_ramlan-ypYb_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Foto Mesra dengan Tristan Molina, Pacaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955/olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170693/olla_ramlan-0G1L_large.jpg
Alasan Olla Ramlan Ogah Jajal Profesi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170498/olla_ramlan-IiCp_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Banting Setir Jadi DJ usai Tampil di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168254/olla_ramlan-vncN_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Goyang Erotis saat NgeDJ di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161011/olla_ramlan-YLzJ_large.jpg
Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement