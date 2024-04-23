Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 23 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |14:28 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 23 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 April 2024 bercerita tentang Arsy yang berusaha meyakinkan ibunya, Dahlia, bahwa dia dan Raja bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.

Raja yang mendengar pernyataan istrinya itu terharu dan menyesali perbuatannya. Arsy meminta suaminya jujur tentang apa yang terjadi dengannya dan Rani. Jika memang Raja benar menghamili Rani, Arsy siap untuk mundur.

Sikap Arsy itu membuat Raja sedih. Dia takut berpisah dengan Arsy yang dinilainya istimewa dan mampu membuatnya nyaman. Raja akhirnya mengungkapkan bahwa seingatnya dia tidak pernah tidur bareng Rani.

Arsy percaya pada Raja karena dia melihat kejujuran di wajah suaminya saat bercerita. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Selasa (23/4/2024), pukul 18.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement