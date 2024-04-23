Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 23 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 23 April 2024 bercerita tentang Arsy yang berusaha meyakinkan ibunya, Dahlia, bahwa dia dan Raja bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.

Raja yang mendengar pernyataan istrinya itu terharu dan menyesali perbuatannya. Arsy meminta suaminya jujur tentang apa yang terjadi dengannya dan Rani. Jika memang Raja benar menghamili Rani, Arsy siap untuk mundur.

Sikap Arsy itu membuat Raja sedih. Dia takut berpisah dengan Arsy yang dinilainya istimewa dan mampu membuatnya nyaman. Raja akhirnya mengungkapkan bahwa seingatnya dia tidak pernah tidur bareng Rani.

Arsy percaya pada Raja karena dia melihat kejujuran di wajah suaminya saat bercerita. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Selasa (23/4/2024), pukul 18.45 WIB.