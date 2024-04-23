Chandrika Chika Pakai Ganja Jenis Liquid, Polisi Siap Selidiki

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika positif menggunakan narkoba jenis ganja bersama tiga orang rekannya. Sedangkan dua temannya disebut positif narkoba jenis sabu.

Hal itu bahkan telah disampaikan oleh Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah. Bahkan ia juga menyebut jika seluruh pelaku sudah ditetapkan tersangka.

"Perlu saya jelaskan, keenam orang yang kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka," kata AKP Reksa Anugrah di kantornya, Selasa (23/4/2024) malam.

"Berkaitan dengan yang positif ganja inisial AT, NJ, CK (Chandrika Chika-red), dan inisial AMO. Kalau Metamfetamin (narkoba jenis sabu) inisial HJ dan BB," sambungnya.

Menariknya, dari penangkapan Chika cs, polisi berhasil mengungkap kategori modus baru dalam kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja. Pasalnya, ada beberapa alat bukti yang telah diamankan oleh petugas, salah satunya liquid vape.

“Kami jelaskan bahwa alat bukti yang kita amankan adalah pod liquid vape, digunakan bergantian,” jelas Reksa.

Reksa mengatakan ganja tersebut ditemukan berupa liquid dari vape atau rokok elektrik yang tengah ramai digunakan. Liquid atau cairan dari vape atau pod yang digunakan Chika Cs ini ternyata mengandung barang haram jenis ganja.

“(Bentuk narkotikanya) iya cairan, cairan yang mengandung ganja,” bebernya.

Diketahui liquid atau cairan vape biasanya memiliki beragam jenis rasa-rasa seperti buah-buahan. Namun, kini ditemukan modus baru di mana cairan vape tersebut bisa dicampurkan dengan kandungan ganja.