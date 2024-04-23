Biodata dan Agama Chandrika Chika, Mantan Thariq Halilintar yang Positif Ganja

JAKARTA - Biodata dan agama Chandrika Chika akan dibahas pada artikel kali ini. Hal itu berhubungan dengan penangkapan dirinya bersama lima orang lainnya, terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Diketahui, Chika bersama lima orang lainnya diamankan pihak kepolisian di hotel kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kabar ini sontak membuat kaget publik. Warganet tak menyangka sosok Chika yang berparas lugu justru terjerat kasus narkoba.

Chandrika Chika alias Chika sendiri merupakan influencer Tanah Air. Chika mulai dikenal publik lewat aksi joget Papi Chulo di akun TikToknya.

Dara kelahiran 7 November 2003 ini juga cukup aktif di Instagram dan menjadi selebgram. Ia juga kerap mendapat tawaran endorsement berkat popularitasnya di dunia maya.

Nama Chika pun semakin diperbincangkan usai menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar. Saat putus, Chika juga kerap dibandingkan dengan Fujianti Utami alias Fuji, kekasih Thariq setelah putus darinya.

Setelah kejadian itu, perempuan beragama Islam ini pun semakin kebanjiran job dan terkenal di dunia maya. Ia pun mulai diundang ke sejumlah acara televisi hingga podcast bersama artis ternama.

Kontroversi sosok Chika juga mulai tercium publik usai namanya ikut terseret kasus penganiayaan yang dilakukan pengusaha, Putra Siregar. Diketahui Chika yang saat itu berada di klub malam disebut memisahkan keributan itu.

Kini, sosok Chandrika Chika kembali jadi sorotan. Gadis 21 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Polisi sendiri sudah melakukan tes urin pada keenam pelaku. Bahkan Chika pun disebut sudah setahun terakhir mengonsumsi barang haram tersebut.