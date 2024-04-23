Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Single Terbaru Lyodra akan Jadi Soundtrack Film Ipar Adalah Maut

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |21:45 WIB
Single Terbaru Lyodra akan Jadi Soundtrack Film <i>Ipar Adalah Maut</i>
Single terbaru Lyodra akan jadi soundtrack film 'Ipar Adalah Maut' (Foto: Instagram/lyodraofficial)
A
A
A

JAKARTA - Lyodra mengaku bangga saat salah satu lagu hitsnya yang berjudul 'Tak Selalu Memiliki', akan menjadi soundtrack film garapan MD Pictures, Ya, lagu Lyodra yang diciptakan oleh Yovie Widianto itu didapuk untuk mengisi soundtrack film 'Ipar Adalah Maut'.

Dalam jumpa persnya di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024), Lyodra menceritakan awal mula dirinya diajak sebagai penyanyi solo yang berkolaborasi dengan komposer dan penulis lagu, Yovie Widianto.

Dia bahkan tidak mengetahui jika lagu yang dinyanyikannya itu akan dijadikan sebuah soundtrack film layar lebar.

"Nggak tahu bakal jadi soundtrack film ini, waktu itu mas Yovie ngobrol sama aku 'kamu mau nggak isi soundtrack' 'ya mau banget' terus akhirnya (kata Yovie) 'aku ada lagu nih yang baru kelar rekaman'. Ternyata suka, nggak lama dari itu 'ya kita mau buat jadiin soundtrack' ya udah jadi rezekinya lagu ini," ujar Lyodra Selasa (23/4/2024).

Lyodra (Ravie/MPI)

Single terbaru Lyodra akan jadi soundtrack film 'Ipar Adalah Maut' (Foto: Ravie/MPI)


Penyanyi jebolan Indonesian Idol X itu mengaku tak merasa kesulitan dalam proses rekaman Tak Selalu Memiliki. Konon, Yovie dan Lyodra menjalani proses rekaman di Eropa Timur.

"Banyak happynya sih, karena ini pertama kali aku ngisi soundtrack juga, sama mas Yovie juga yang udah nggak diragukan lagi lah," kata dia.

"Super excited banget sih buat project ini," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan sang komposer. Ia bahkan menilai jika Lyodra merupakan penyanyi penuh talenta sehingga bisa menjadi Diva di masa depan.

"Kerja keras di studio bersama Lili (Lyodra-red) tidak sia-sia, saya selalu bilang kolaborasi ini sangat penting, pertama ketemu, untuk saya Lili My Next Diva. Ketika melihat film ini, ini perlu sesuatu yang besar, dan Lili bisa memenuhi itu," ucap Yovie Widianto.

Lebih lanjut, Yovie juga menjelaskan jika lagu ini sarat akan nuansa orkestra megah dengan suara khas Lyodra. Yovie pun menyebut aransemen dilagu ini disesuaikan dengan alur cerita Ipar Adalah Maut yang sangat menyayat hati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142201/lyodra_ginting-bapi_large.jpg
Cerita Bahagia Randy Martin dan Lyodra Tampil Perdana di Indonesian Drama Series Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132636/lyodra_ginting-bBTK_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Lyodra Ginting: Rest in Love, Pope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105722/randy_martin-fxQX_large.jpg
Romantisnya Randy Martin Temani Lyodra di Konser Super Diva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105664/konser_bareng_3_diva-fzqn_large.jpg
Konser Bareng 3 Diva, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Petik Pengalaman Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105564/lyodra_ginting-rQg3_large.jpg
Konser Superdiva, Pertemuan Diva Beda Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105168/lyodra_ginting-xAgF_large.jpg
Lyodra Antusias Tampil di Konser Super Diva Meski Sempat Terkena DBD
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement