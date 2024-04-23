Single Terbaru Lyodra akan Jadi Soundtrack Film Ipar Adalah Maut

JAKARTA - Lyodra mengaku bangga saat salah satu lagu hitsnya yang berjudul 'Tak Selalu Memiliki', akan menjadi soundtrack film garapan MD Pictures, Ya, lagu Lyodra yang diciptakan oleh Yovie Widianto itu didapuk untuk mengisi soundtrack film 'Ipar Adalah Maut'.

Dalam jumpa persnya di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024), Lyodra menceritakan awal mula dirinya diajak sebagai penyanyi solo yang berkolaborasi dengan komposer dan penulis lagu, Yovie Widianto.

Dia bahkan tidak mengetahui jika lagu yang dinyanyikannya itu akan dijadikan sebuah soundtrack film layar lebar.

"Nggak tahu bakal jadi soundtrack film ini, waktu itu mas Yovie ngobrol sama aku 'kamu mau nggak isi soundtrack' 'ya mau banget' terus akhirnya (kata Yovie) 'aku ada lagu nih yang baru kelar rekaman'. Ternyata suka, nggak lama dari itu 'ya kita mau buat jadiin soundtrack' ya udah jadi rezekinya lagu ini," ujar Lyodra Selasa (23/4/2024).

Single terbaru Lyodra akan jadi soundtrack film 'Ipar Adalah Maut' (Foto: Ravie/MPI)





Penyanyi jebolan Indonesian Idol X itu mengaku tak merasa kesulitan dalam proses rekaman Tak Selalu Memiliki. Konon, Yovie dan Lyodra menjalani proses rekaman di Eropa Timur.

"Banyak happynya sih, karena ini pertama kali aku ngisi soundtrack juga, sama mas Yovie juga yang udah nggak diragukan lagi lah," kata dia.

"Super excited banget sih buat project ini," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan sang komposer. Ia bahkan menilai jika Lyodra merupakan penyanyi penuh talenta sehingga bisa menjadi Diva di masa depan.

"Kerja keras di studio bersama Lili (Lyodra-red) tidak sia-sia, saya selalu bilang kolaborasi ini sangat penting, pertama ketemu, untuk saya Lili My Next Diva. Ketika melihat film ini, ini perlu sesuatu yang besar, dan Lili bisa memenuhi itu," ucap Yovie Widianto.

Lebih lanjut, Yovie juga menjelaskan jika lagu ini sarat akan nuansa orkestra megah dengan suara khas Lyodra. Yovie pun menyebut aransemen dilagu ini disesuaikan dengan alur cerita Ipar Adalah Maut yang sangat menyayat hati.