HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Anggika Bolsterli, Artis yang Dilamar Anak Petinggi BUMN

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |09:40 WIB
Biodata dan Agama Anggika Bolsterli, Artis yang Dilamar Anak Petinggi BUMN
Biodata dan Agama Anggika Bolsterli (Foto: Instagram/anggikabolsterli)
JAKARTA - Biodata dan agama Anggika Bolsterli banyak dicari usai dirinya menggelar acara lamaran pada Minggu, 21 April kemarin. Diketahui, Anggika dilamar oleh seorang pria bernama Omar Armandiego Soeharto yang merupakan anak dari petinggi BUMN.

Memiliki nama asli Anggika Sri Bolsterli, perempuan kelahiran Jakarta ini merupakan seorang artis peran sekaligus model. Dia sendiri memiliki keturunan Swiss dari sang ayah, Pieter Bolsterli, sedangkan darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu, Titin, yang berasal dari Madiun, Jawa Timur.

Anggika sendiri lahir pada 21 Juni 1995 dan kini telah berusia 28 tahun. Ia juga merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik laki-lakinya diketahui bernama Lukas Bolsterli.

Nama Anggika sendiri pertama kali muncul pada 2013 lantaran berperan sebagai Allisa di sinetron Terbang Bersamamu. Namun namanya semakin dikenal luas saat berperan sebagai Astrid di sinetron Putri Duyung.

Anggika Bolsterli dan Omar

Biodata dan Agama Anggika Bolsterli (Foto: Instagram/anggikabolsterli)


Bakat Anggika di dunia seni peran sudah muncul sejak masih kecil, namun terpaksa dihentikan sementara lantaran orang tuanya ingin jika dia menomorsatukan pendidikan. Setelah lulus SMA, Anggika pun diminta untuk memilih untuk kuliah di Swiss atau menekuni dunia seni peran.

Meski memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan menekuni dunia seni peran, Anggika tetap menomorsatukan pendidikan. Ia diketahui lulus dengan gelar Sarjana Komunikasi pada 2017 dari London School of Public Relation, bahkan sempat mengikuti program pertukaran mahasiswa selama enam bulan ke Belanda.

Setelah dikenal usai bermain sinetron, Anggika pun sering kali mendapatkan tawaran untuk bermain di film layar lebar. Bahkan ia juga sempat menjajal kemampuannya menjadi pembawa acara di 2018.

1 2
