Kabar Bahagia, Anggika Bolsterli Dilamar Kekasih Usai 7 Tahun Pacaran

JAKARTA - Anggika Bolsterli datang dengan kabar bahagia. Pasalnya, aktris cantik blasteran Indonesia dan Swiss ini mengumumkan bahwa dirinya baru saja dilamar oleh sang kekasih yang bernama Omar Armandiego Soeharto.

Setelah menjalin hubungan asmara 7 tahun lamanya, pasangan ini pun mulai melangkah ke jenjang yang lebih serius untuk menjadi sepasang suami istri.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Anggika melalui akun Instagram pribadinya Minggu (3/12/2023). Anggika membagikan foto dirinya yang tampak semringah memamerkan cincin pemberian sang kekasih. Omara tak kalah semringahnya melihat wajah bahagia yang terpancar dari sang kekasih.

Melalui keterangan unggahannya, Anggika pun mengabarkan bahwa dirinya telah menerima pinangan Omar Armandiego.

”She said yes ,” tulis Anggika dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, @anggikabolsterli, Senin (4/12/2023).

Momen ini pun bertepatan dengan perayaan hubungan asmara mereka yang ke-7 tahun. Anggika dan sang kekasih diketahui telah menjalin hubungan asmara sejak Desember 2016 lalu.

Omar Armandiego Soeharto pun selalu mengunggah foto kebersamaan saat perayaan anniversary mereka setiap tahunnya dengan ucapan manis. Kali ini, momen itu dirayakan dengan penuh haru lantaran dia meminta Anggika untuk menjadi istrinya.