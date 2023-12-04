Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Anggika Bolsterli Dilamar Kekasih Usai 7 Tahun Pacaran

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:41 WIB
Kabar Bahagia, Anggika Bolsterli Dilamar Kekasih Usai 7 Tahun Pacaran
Anggika Bolsterli dilamar Omar Armandiego Soeharto (Foto: IG Anggika)
A
A
A

JAKARTA - Anggika Bolsterli datang dengan kabar bahagia. Pasalnya, aktris cantik blasteran Indonesia dan Swiss ini mengumumkan bahwa dirinya baru saja dilamar oleh sang kekasih yang bernama Omar Armandiego Soeharto.

Setelah menjalin hubungan asmara 7 tahun lamanya, pasangan ini pun mulai melangkah ke jenjang yang lebih serius untuk menjadi sepasang suami istri.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Anggika melalui akun Instagram pribadinya Minggu (3/12/2023). Anggika membagikan foto dirinya yang tampak semringah memamerkan cincin pemberian sang kekasih. Omara tak kalah semringahnya melihat wajah bahagia yang terpancar dari sang kekasih.

Kabar Bahagia, Anggika Bolsterli Dilamar Kekasih Usai 7 Tahun Pacaran

Melalui keterangan unggahannya, Anggika pun mengabarkan bahwa dirinya telah menerima pinangan Omar Armandiego.

”She said yes ,” tulis Anggika dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, @anggikabolsterli, Senin (4/12/2023).

Momen ini pun bertepatan dengan perayaan hubungan asmara mereka yang ke-7 tahun. Anggika dan sang kekasih diketahui telah menjalin hubungan asmara sejak Desember 2016 lalu.

Omar Armandiego Soeharto pun selalu mengunggah foto kebersamaan saat perayaan anniversary mereka setiap tahunnya dengan ucapan manis. Kali ini, momen itu dirayakan dengan penuh haru lantaran dia meminta Anggika untuk menjadi istrinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074164/anggika_bolsterli-aOYM_large.jpg
Anggika Bolsterli Terkejut Omar Armandiego Soeharto Lancar Banget Ucap Ijab Kabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074080/anggika_bolsterli-4d23_large.jpg
Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego Resmi Menikah, Ini Detail Maskawinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/33/2999854/biodata-dan-agama-anggika-bolsterli-artis-yang-dilamar-anak-petinggi-bumn-Lo8Nfv1p2I.jpg
Biodata dan Agama Anggika Bolsterli, Artis yang Dilamar Anak Petinggi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999382/anggika-bolsterli-dan-omar-armandiego-soeharto-resmi-tunangan-1xnGKFSymI.jpg
Anggika Bolsterli dan Omar Armandiego Soeharto Resmi Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/206/2856942/tantangan-anggika-bolsterli-perankan-ibu-pengganti-di-film-dear-jo-9qY1KeDgPV.jpg
Tantangan Anggika Bolsterli Perankan Ibu Pengganti di Film Dear Jo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/21/33/2132835/anggika-bolsterli-unggah-foto-seksi-netizen-saingan-pevita-Y1PAM7eIuW.jpg
Anggika Bolsterli Unggah Foto Seksi, Netizen: Saingan Pevita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement