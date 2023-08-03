Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Tantangan Anggika Bolsterli Perankan Ibu Pengganti di Film Dear Jo

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:48 WIB
Tantangan Anggika Bolsterli Perankan Ibu Pengganti di Film <i>Dear Jo</i>
Anggika Bolsterli. (Foto: Instagram/@anggikabolsterli)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Anggika Bolsterli mengungkap tantangan saat memerankan perempuan yang menjadi surrogate mother atau ibu pengganti dalam film Dear Jo (Almost is Never Enough).

Ia merasa kesulitan untuk menghidupkan karakter seorang surrogate mother dengan berbagai macam permasalahan yang menerpanya. Terlebih, Anggika belum menikah dan merasakan hamil hingga melahirkan anak.

"Mungkin kesulitannya jadi surrogate mother, mencari emosi jadi surrogate mother seperti apa ya, kebetulan juga saya belum nikah, belum punya anak. Jadi banyak hal lah tapi dibantu sama tim dan temen-temen yang lain," ujar Anggika Bolsterli belum lama ini.

Belakangan, praktik surrogate mother alias ibu pengganti atau penyewa rahim sudah dilakukan selebriti dunia seperti Priyanka Chopra, Kim Kardashian, dan Paris Hilton. Mereka mencari ibu pengganti untuk melahirkan anak mereka

Adapun di Indonesia sendiri, Surrogate Mother adalah praktik ilegal. Hal ini mengacu pada Undang-Undang pasal 127 No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.

