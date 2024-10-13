Anggika Bolsterli Terkejut Omar Armandiego Soeharto Lancar Banget Ucap Ijab Kabul

JAKARTA - Artis Anggika Bolsterli tengah berbahagia. Pasalnya, dia baru saja dinikahi oleh sang kekasih, Omar Armandiego Soeharto.

Anggika Bolsterli menikah dengan Omar Armandiego Soeharto di sebuah hotel bintang 5 hari ini, Minggu (13/10/2024).

Setelah selesai melangsungkan prosesi ijab kabul, Anggika Bolsterli mengaku terkejut. Pasalnya, Omar mengucapkan ijab kabul sangat lancar dan cepat.

"Aku kaget banget sih dia bisa lancar banget dan lumayan cepat juga. Dan aku menyaksikannya dari dalam karena memang secara tradisi seperti itu kan," kata Anggika Bolsterli usai akad di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

"Setelah ijab Kabul, terus kita tanda tangan buku nikah, foto-foto, semuanya meriah. Semuanya berjalan dengan lancar dan lancar seperti ijab kabul kamu lancar banget," ucap Anggika Bolsterli.

Perempuan 29 tahun itu juga menjelaskan alasannya menikah pada hari ini, karena sudah bagian dari diskusinya bersama keluarga mengacu pada weton.

"Karena kita mengikuti weton dan katanya buat kita berdua ya Insyaallah bagus," ucap Anggika.