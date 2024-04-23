Reza Artamevia Tuai Kritik usai Bernyanyi Ngos-ngosan, Netizen: Kok Bisa Jadi Diva?

JAKARTA - Penyanyi Reza Artamevia ramai dikritik warganet setelah tampil di konser Soul Intimate Concert 2.0 yang digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada 19 April silam.

Tak semata karena perubahan fisiknya yang terlihat lebih berisi, warganet juga menyoroti kualitas vokal sang diva. Dalam video yang diunggah akun TikTok @is.tyy_, Reza terlihat membawakan salah satu lagu populernya berjudul Pertama.

Namun penampilannya tersebut justru membuat warganet mempertanyakan alasan Reza Artamevia dijuluki ‘diva’. Pasalnya, dia terlihat begitu ngos-ngosan saat bernyanyi dan tak mampu mencapai nada tinggi.

Video yang telah ditonton lebih dari 428.000 kali itu kemudian ramai dikomentari pengguna TikTok. “Perubahan fisik ternyata berpengaruh ke pita suara dan napas. Apalagi ditambah dengan faktor usia,” ujar akun @nyi***tat**.