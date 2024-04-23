Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Artamevia Tuai Kritik usai Bernyanyi Ngos-ngosan, Netizen: Kok Bisa Jadi Diva?

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |08:52 WIB
Reza Artamevia Tuai Kritik usai Bernyanyi Ngos-ngosan, Netizen: Kok Bisa Jadi Diva?
Reza Artamevia ramai dikritik usai bernyanyi ngos-ngosan. (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Reza Artamevia ramai dikritik warganet setelah tampil di konser Soul Intimate Concert 2.0 yang digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada 19 April silam. 

Tak semata karena perubahan fisiknya yang terlihat lebih berisi, warganet juga menyoroti kualitas vokal sang diva. Dalam video yang diunggah akun TikTok @is.tyy_, Reza terlihat membawakan salah satu lagu populernya berjudul Pertama

Namun penampilannya tersebut justru membuat warganet mempertanyakan alasan Reza Artamevia dijuluki ‘diva’. Pasalnya, dia terlihat begitu ngos-ngosan saat bernyanyi dan tak mampu mencapai nada tinggi. 

Video yang telah ditonton lebih dari 428.000 kali itu kemudian ramai dikomentari pengguna TikTok. “Perubahan fisik ternyata berpengaruh ke pita suara dan napas. Apalagi ditambah dengan faktor usia,” ujar akun @nyi***tat**. 

Reza Artamevia dikritik usai bernyanyi ngos-ngosan. (Foto; Instagram/@rezaartameviaofficial)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120604/reza_artamevia-AmIc_large.jpg
Reza Artamevia Bahagia Sambut Cucu Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/205/3119307/denny_chasmala-p54r_large.jpg
Denny Chasmala Cuma Terima Royalti Rp200 Ribu, Reza Artamevia Terapkan Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096510/reza_artamevia-DY36_large.jpg
Reza Artamevia Adukan Kasus Berlian ke Komisi III DPR RI: Kami Orang Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086436/reza_artamevia-RAgs_large.jpg
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086410/reza_artamevia-l9hj_large.jpg
Ternyata, Reza Artamevia sudah Laporkan IM ke Bareskrim Polri sejak 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086332/reza_artamevia-Ojla_large.jpg
Reza Artamevia Dipolisikan Imbas Dugaan Penipuan Senilai Rp18,5 Miliar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement