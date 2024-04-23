Putri Anne Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Arya Saloka: Gue Diblok!

JAKARTA - Aktris Putri Anne menanggapi permintaan warganet untuk rujuk dengan Arya Saloka. Dalam Live TikTok belum lama ini, dia mengaku, tak akan mungkin kembali lagi dengan sang mantan.

“Rujuk? Rujuk, lo bilang? Gue diblok! Apa yang mau dirujukin heh?! Rujuk itu hubungan hati ke hati. Bagaimana mau rujuk kalau di Instagram saja gue diblok,” ujarnya dalam video yang diunggah akun TikTok @somoejutex, pada Selasa (23/4/2024).

Arya Saloka dan Putri Anne diketahui resmi bercerai pada 16 Oktober 2023, setelah 6 tahun usia pernikahan. Kala itu, keduanya bungkam terkait alasan mereka memilih bercerai.

Namun publik menduga, perceraian itu dipicu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang menjadi lawan mainnya dalam sebuah proyek sinetron. Namun 15 April silam, Amanda membantah rumor perselingkuhannya dengan sang aktor.

Dia bahkan terang-terangan mengaku tak nyaman dengan tuduhan warganet yang menyebutnya sebagai orang ketiga dalam pernikahan Arya Saloka dan Putri Anne. Sampai apapun yang dia lakukan selalu dikaitkan dengan sang aktor.

“Ini alasan gue enggak mau main sosmed lagi. Gue sudah muak banget dengan yang katanya fans, tapi malah toxic. Bilang ini itu sampai menyampaikan berita hoax ke keluarga gue,” ujarnya.

Di lain pihak, Putri Anne sempat membocorkan alasan perceraiannya dengan Arya Saloka lewat unggahan panjang berbahasa Inggris, pada pertengahan Januari 2024. Dalam unggahan tersebut, dia mengaku, terluka dengan pernikahannya.