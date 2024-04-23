Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Anne Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Arya Saloka: Gue Diblok!

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:46 WIB
Putri Anne Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Arya Saloka: Gue Diblok!
Putri Anne jawab kemungkinan rujuk dengan Arya Saloka. (Foto: Instagram/@anneofficial1990)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Putri Anne menanggapi permintaan warganet untuk rujuk dengan Arya Saloka. Dalam Live TikTok belum lama ini, dia mengaku, tak akan mungkin kembali lagi dengan sang mantan. 

“Rujuk? Rujuk, lo bilang? Gue diblok! Apa yang mau dirujukin heh?! Rujuk itu hubungan hati ke hati. Bagaimana mau rujuk kalau di Instagram saja gue diblok,” ujarnya dalam video yang diunggah akun TikTok @somoejutex, pada Selasa (23/4/2024). 

Arya Saloka dan Putri Anne diketahui resmi bercerai pada 16 Oktober 2023, setelah 6 tahun usia pernikahan. Kala itu, keduanya bungkam terkait alasan mereka memilih bercerai. 

Namun publik menduga, perceraian itu dipicu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang menjadi lawan mainnya dalam sebuah proyek sinetron. Namun 15 April silam, Amanda membantah rumor perselingkuhannya dengan sang aktor. 

Dia bahkan terang-terangan mengaku tak nyaman dengan tuduhan warganet yang menyebutnya sebagai orang ketiga dalam pernikahan Arya Saloka dan Putri Anne. Sampai apapun yang dia lakukan selalu dikaitkan dengan sang aktor. 

Putri Anne jawab kemungkinan rujuk dengan Arya Saloka. (Foto: Instagram/@anneofficial1990)

“Ini alasan gue enggak mau main sosmed lagi. Gue sudah muak banget dengan yang katanya fans, tapi malah toxic. Bilang ini itu sampai menyampaikan berita hoax ke keluarga gue,” ujarnya. 

Di lain pihak, Putri Anne sempat membocorkan alasan perceraiannya dengan Arya Saloka lewat unggahan panjang berbahasa Inggris, pada pertengahan Januari 2024. Dalam unggahan tersebut, dia mengaku, terluka dengan pernikahannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145856/putri_anne-C1z6_large.jpg
Biodata dan Agama Putri Anne yang Jawab Komentar Netizen Nyembah Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145698/putri_anne-8B9t_large.jpg
Putri Anne Ramai Dihujat usai Bagikan Video Pole Dance Pakai Bodysuit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131351/arya_saloka-SxML_large.jpg
Arya Saloka Resmi Gugat Cerai Putri Anne, Sidang Perdana Digelar 30 April 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974359/putri-anne-ngamuk-rumah-tangganya-dengan-arya-saloka-terus-dibahas-netizen-Ame4YEPMxL.jpg
Putri Anne Ngamuk Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Terus Dibahas Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/33/2957044/putri-anne-jalan-terapi-trauma-usai-rumah-tangganya-dengan-arya-saloka-hancur-in9uJ8INAk.jpg
Putri Anne Jalan Terapi Trauma usai Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956606/putri-anne-ungkap-penyebab-tangganya-dengan-arya-saloka-hancur-singgung-balas-dendam-joRkJlpFDk.jpg
Putri Anne Ungkap Penyebab Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Hancur, Singgung Balas Dendam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement