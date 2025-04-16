Arya Saloka Resmi Gugat Cerai Putri Anne, Sidang Perdana Digelar 30 April 2025

JAKARTA - Arya Saloka resmi menggugat cerai Putri Anne setelah lama dikabarkan berpisah. Permohonan talak cerai sang aktor didaftarkannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 15 April 2025.

“Berkas perkara masuk dengan nomor 1208, pada 15 April kemarin. Sidang perdana ditetapkan Majelis Hakim pada 30 April 2025,” kata Suryana, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (16/4/2025).

Suryana menambahkan, alasan Arya melayangkan permohonan talak cerai karena pernikahan mereka selalu diwarnai perselisihan. Hal ini sesuai dengan dalil perceraian pemohon Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005.

Arya Saloka menikahi Putri Anne yang seorang mualaf, pada 6 Agustus 2017. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Jalal Ad Din Rumi yang lahir pada 11 September 2019.

Gonjang-ganjing rumah tangga pasangan ini sebenarnya sudah terlihat sejak Mei 2023. Kala itu, Putri liburan ke Australia bersama sang putri dan terlihat tidak mengenakan hijab. Kala itu, dia hanya menutupi rambutnya dengan topi dan hodie.